Oracle lance Java 26, la dernière version du langage de programmation et de la plateforme de développement, avec des améliorations axées sur l'intégration de l'IA, le chiffrement et la productivité

Principales propositions d'amélioration du JDK (JEP)

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Java est un ensemble de logiciels et de spécifications qui fournit une plateforme logicielle permettant de développer des applications et de les déployer dans un environnement informatique multiplateforme. Java est utilisé sur une grande variété de plateformes informatiques, allant des appareils embarqués et des téléphones mobiles aux serveurs d'entreprise et aux supercalculateurs. Les applets Java, moins courantes que les applications Java autonomes, étaient généralement exécutées dans des environnements sécurisés et isolés (sandbox) afin d'offrir de nombreuses fonctionnalités des applications natives tout en étant intégrées dans des pages HTML.L'écriture en langage de programmation Java est le principal moyen de produire du code qui sera déployé sous forme de bytecode dans une machine virtuelle Java (JVM) ; des compilateurs de bytecode sont également disponibles pour d'autres langages, notamment Ada, JavaScript, Kotlin (le langage Android préféré de Google), Python et Ruby. De plus, plusieurs langages ont été conçus pour s'exécuter en mode natif sur la JVM, notamment Clojure, Groovy et Scala. La syntaxe de Java s'inspire largement du C et du C++, mais ses fonctionnalités orientées objet s'inspirent de Smalltalk et d'Objective-C.Java évite certaines constructions de bas niveau telles que les pointeurs et dispose d'un modèle de mémoire très simple où les objets sont alloués sur le tas (bien que certaines implémentations, par exemple toutes celles actuellement prises en charge par Oracle, puissent utiliser l'optimisation par analyse d'échappement pour allouer sur la pile à la place) et où toutes les variables de type objet sont des références. La gestion de la mémoire est assurée par un ramasse-miettes automatique intégré, géré par la JVM.Récemment, Oracle a annoncé la disponibilité de Java 26, la dernière version du langage de programmation et de la plateforme de développement numéro un au monde. Java 26 (Oracle JDK 26) apporte des milliers d'améliorations qui boostent la productivité des développeurs, simplifient le langage et aident les développeurs à intégrer des fonctionnalités d'IA et de chiffrement dans leurs applications.Afin d'aider les développeurs à rationaliser et à améliorer davantage leurs initiatives de développement, Oracle annonce également le nouveau Java Verified Portfolio (JVP), qui fournit aux développeurs un ensemble sélectionné d'outils, de frameworks, de bibliothèques et de services pris en charge par Oracle, y compris une assistance commerciale pour JavaFX, un framework d'interface utilisateur basé sur Java, et Helidon, un framework Java pour les microservices. De plus, Oracle a l'intention d'aligner le rythme de publication d'Helidon sur celui des versions Java et de proposer Helidon en tant que projet OpenJDK.», a déclaré Arnal Dayaratna, vice-président de la recherche en développement logiciel chez IDC. «», a déclaré Georges Saab, vice-président senior dOracle Java Platform et président du conseil dadministration dOpenJDK. «: aide les développeurs à accroître leur productivité et à rationaliser le développement d'applications intégrant l'inférence IA en rendant Java plus uniforme et plus expressif. Elle élimine plusieurs restrictions relatives aux types primitifs qui créent des frictions lors de l'utilisation de la correspondance de motifs, de instanceof et de switch. Pour aider les développeurs à améliorer encore leur productivité, elle renforce également la définition de lexactitude inconditionnelle et applique des contrôles de dominance plus stricts dans les constructions switch, permettant ainsi au compilateur didentifier et de réduire un plus large éventail derreurs de codage.: aide les développeurs à traiter plus de travail en moins de temps en améliorant lefficacité de la mémoire. Elle réduit la synchronisation entre les threads de l'application et ceux du ramasse-miettes, augmentant ainsi le débit avec le ramasse-miettes G1. En s'exécutant plus rapidement et en prenant en charge davantage d'utilisateurs sans matériel supplémentaire, Java améliore l...