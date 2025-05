Origine et dénomination du langage

Un langage omniprésent en entreprise

Évolutions majeures du langage et innovations clés

Java 8 (mars 2014) : c’est la version qui a fait entrer Java dans l’ère de la programmation fonctionnelle. Elle introduit les expressions lambda et l’API Stream, permettant de traiter les collections de manière plus concise et expressive. De nouvelles fonctionnalités comme les default methods dans les interfaces et la nouvelle API Date/Time modernisent également le langage (JDK 1.8 fut publié le 18 mars 2014.

dans les interfaces et la nouvelle API modernisent également le langage (JDK 1.8 fut publié le 18 mars 2014. Java 9 (sept. 2017) : arrivée de la modularité via le projet Jigsaw (découpage en modules du JDK) et d’outils comme JShell (console interactive). Ce fut aussi la première version à adopter le cycle de sortie semestriel (deux versions par an).

Java 16 (mars 2021) : formalisation des records (types immuables concis pour les données) et des classes scellées (hiérarchies strictement bornées). Ces apports répondent aux critiques de verbosité du langage en simplifiant la déclaration des classes « porteuses de données ».

Java 17 (sept. 2021, LTS) : version long-terme (LTS) actuelle, apportant de nombreuses améliorations internes (nouveaux garbage collectors, optimisations JIT, etc.). Elle comprend aussi des fonctionnalités plus récentes (pattern matching, etc.) et confirme l’engagement de la communauté envers la compatibilité ascendante.

Java 21 (sept. 2023, LTS) : dernière version LTS en date, avec d’autres évolutions (types numériques à virgule améliorés, etc.). La prochaine version LTS, Java 25, est déjà attendue pour septembre 2025.

Portabilité et JVM : le cœur de Java réside dans sa JVM (HotSpot, OpenJ9, GraalVM…), qui exécute le bytecode Java sur chaque plateforme. C’est grâce à elle que la promesse Write Once, Run Anywhere devient réalité. Les compilateurs Just-In-Time et les collecteurs mémoire (garbage collector) ont beaucoup progressé pour optimiser les performances sur serveurs comme sur machines légères. Comme l’observe Charles Oliver Nutter (membre clé d’OpenJDK), « du langage lui-même à la JVM, le rythme des améliorations est stupéfiant ».

Cycle de développement : depuis 2017, une nouvelle version de Java sort tous les six mois, permettant d’ajouter régulièrement des améliorations. Les organisations peuvent choisir les versions à long terme (LTS) pour la stabilité – ainsi Java 8, 11, 17, 21 (et bientôt 25) bénéficient d’un support renforcé.

Gouvernance et avenir : d’Oracle à l’open source

Selon une enquête d’Azul, 99 % des entreprises utilisent Java dans leurs applications ou infrastructures critiques. Son succès dans l’industrie est tel qu’on le compare volontiers au mortier et aux briques d’un bâtiment – selon Scott Sellers (PDG d’Azul), « Java est comme le mortier et les murs de briques de l’entreprise – il est juste là ». La longévité de Java est illustrée par son adoption dans des domaines variés (web, mobile, cloud, big data, IoT…) et par son évolution constante pour répondre aux besoins modernes. Comme le souligne un rapport, même après trois décennies « Java reste indispensable » aux entreprises et à la communauté de développeurs, grâce à son « adaptabilité » et sa compatibilité ascendante.Avant de s’appeler Java, le langage était d’abord surnommé « Oak » par ses concepteurs (référence à un chêne visible depuis le bureau de James Gosling). Ce nom dut être abandonné car il était déjà déposé, et l’équipe de Sun chercha d’autres appellations (Java, DNA, Silk, etc.). Finalement, ce fut « Java » (en hommage au café éponyme) qui fut retenu. Ce choix « caféiné » a fait date : désormais, on associe Java (l’île d’Indonésie célèbre pour son café) à la portabilité du langage. Par la suite, la plateforme Java (JVM + bibliothèques) a concrétisé la fameuse promesse du Write Once, Run Anywhere (« écrire une fois, exécuter partout »).Ironie du sort, des développeurs ont plaisanté que l’on devrait dire « Write Once, Test Everywhere » tant certains ajustements sont encore parfois nécessaires pour assurer cette portabilité. Quoi qu’il en soit, ce nom inspiré du café est maintenant synonyme de robustesse et d’universalité.Java est aujourd’hui omniprésent dans l’industrie : back-ends web, applications bancaires, systèmes embarqués, Big Data ou encore Android en utilisent la plate-forme. Dans les infrastructures critiques, Java fournit le socle de nombreux outils (par exemple Jenkins, Hadoop, ou des serveurs d’applications) et reste un choix de référence. Les chiffres sont éloquents : dans une étude auprès de 2 000 développeurs, près de 70 % déclaraient que plus de la moitié de leurs applications tournent sous Java, et près de 50 % l’utilisaient pour des projets d’intelligence artificielle.Cette diffusion massive explique que Java demeure dans le top 10 des langages préférés (selon StackOverflow 2024), devant des langages plus récents comme C# ou C++. Certes la montée en puissance de Python ou Rust lui a fait perdre un peu de terrain (TIOBE le place autour de la 4place aujourd’hui), mais Java a même été élu « langage de l’année 2015 » par cet indice, attestant de sa popularité historique.« Java a survécu aux modes et aux changements de paradigmes. Des applets et servlets aux microservices et au cloud natif, Java a évolué tout en restant familier. C’est lui qui a ouvert la voie à l’open source en entreprise. Et, sans doute, l’entreprise n’a jamais regardé en arrière. » – Brian Fox (Sonatype)Au fil des versions, Java a intégré des évolutions importantes pour rester compétitif et moderne. Par exemple :Chacune de ces étapes a contribué à moderniser Java sans trahir son héritage. Par exemple, Java 8 a réduit nettement la verbosité historique du langage. Plus récemment, l’introduction des records évite l’écriture manuelle de getters/setters, équations oupour des classes de données. Toutes ces innovations montrent que Java peut évoluer au rythme des nouveaux besoins sans perdre sa compatibilité avec le code existant. Andrew Cornwall (Forrester) le résume ainsi : « Ils ont transformé Java en un langage moderne offrant une bonne expérience développeur tout en conservant la compatibilité avec les versions précédentes ».L’histoire de Java comprend aussi une saga de licences et de gouvernance. En 2010, Oracle a acquis Sun Microsystems et repris Java. Si la plupart du code a été ouvert dans OpenJDK, Oracle a ensuite modifié son modèle : passage à la souscription payante (2019) puis à une facturation par employé (2023). Ces changements ont créé de la confusion et poussé de nombreuses entreprises à explorer des distributions libres de Java . Par exemple, Azul rapporte que la part d’organisation utilisant les versions Oracle est passée de 70 % à 30 % en six ans, et que près de 90 % des sondés envisagent de migrer vers des alternatives open source. Cette tendance s’explique par le coût et la complexité croissants : selon des analystes, le nouveau modèle d’abonnement d’Oracle a surtout pénalisé les grandes entreprises (moins de clients payants, frais calculés au nombre d’employés). Une étude récente confirme que seulement 10 % des utilisateurs Java interrogés comptent rester chez Oracle.Deux ans après l'introduction par Oracle de sa tarification basée sur le nombre d'employés pour Oracle Java SE, les inquiétudes restent vives . 82 % des utilisateurs d'Oracle Java ont exprimé un malaise à l'égard de son modèle de coût (le même pourcentage que celui indiqué dans l'enquête et le rapport Azul 2023 sur l'état de Java). Le pourcentage d'organisations envisageant des alternatives à Oracle Java a également augmenté de manière significative, passant de 72% en 2023 à 88% aujourd'hui. Les cinq principales raisons invoquées pour envisager une migration loin d'Oracle Java (où les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables) comprennent : le coût (42%), la préférence pour l'open-source (40%), les tactiques de vente d'Oracle (37%), l'incertitude créée par les changements continus de la tarification et des licences (36%), et les politiques restrictives d'Oracle (33%). Ces r...