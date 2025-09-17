Oracle annonce la publication de Java 25 apportant des améliorations qui optimisent le langage Java, étendent ses capacités dIA et aident les développeurs à accroître leur productivité

Oracle publie Java 25. La nouvelle version concrétise 18 propositions damélioration de JDK (JEP : JDK Enhancement Proposals), qui optimisent le langage Java, étendent ses capacités dIA et aident les développeurs à accroître leur productivité. Les améliorations apportées aux performances, à la sécurité et à la stabilité de la plateforme aident les entreprises à stimuler la croissance de leur activité. Loffre de support à long terme permet aux clients de migrer à leur rythme.
Oracle annonce la publication de Java 25, la nouvelle version du langage de programmation et de la plateforme de développement numéro un dans le monde. Java 25 (Oracle JDK 25) aidera les entreprises à stimuler la croissance de leurs activités en apportant des milliers daméliorations qui dopent la productivité des développeurs et améliorent les performances, la stabilité et la sécurité de la plateforme. Par ailleurs, Oracle fournira une assistance à long terme pour Java 25 sur au moins huit ans.
« À laube de sa quatrième décennie existence, Java continue de fournir des fonctionnalités pour garantir que les applications, y compris celles optimisées et intégrées aux fonctionnalités dIA, seront très efficaces et évolutives sur toutes les plateformes matérielles », constate Arnal Dayaratna, research vice president, software development, IDC. « La gestion de la technologie Java par Oracle continue de faire évoluer le langage et la plateforme de programmation Java, en particulier en ce qui concerne lIA et la sécurité, et la cadence de publication cohérente de Java sur six mois est conçue pour accélérer davantage linnovation. Par conséquent, Java est bien placé pour fournir un flux continu de fonctionnalités modernes qui traitent du développement dapplications de nouvelle génération alimenté par lIA. »
« Java a passé un cap important cette année avec son 30e anniversaire. La plateforme et le langage ne cessent dévoluer pour aider les développeurs à créer rapidement et facilement des applications dotées de capacités dIA et de sécurité innovantes », se félicite Georges Saab, senior vice president, Oracle Java Platform, et chair, OpenJDK governing board. « Java 25 souligne linvestissement continu dOracle dans les fonctionnalités qui alimentent les solutions dIA et simplifient le langage, ce qui rend Java plus facile à apprendre pour les nouveaux développeurs et les équipes informatiques. »
Oracle prévoit doffrir un support à long terme pour Java 25 pendant au moins huit ans, ce qui donne aux entreprises la flexibilité de conserver les applications en production plus longtemps avec une maintenance minimale et de migrer éventuellement à leurs propres conditions. Oracle JDK 25 devrait recevoir des mises à jour trimestrielles de sécurité et de performance jusquen septembre 2028 conformément aux conditions Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC) et les mises à jour JDK 25 publiées après cette date seront offertes sous la licence OTN Java SE (OTN) prévue jusquen septembre 2033 au moins.
Principales propositions daméliorations de JDK (JDK Enhancement Proposals : JEP)
Fonctionnalités du langage Oracle JDK 25
- JEP 507: Types primitifs dans les patterns, instanceof et switch (troisième aperçu) : aide les développeurs à augmenter leur productivité en rendant le langage Java plus uniforme et plus expressif. Par exemple, les développeurs peuvent améliorer la correspondance de modèles en supprimant les restrictions relatives aux types primitifs rencontrés lors de lutilisation de la correspondance de modèles, dinstanceof et de switch. Il permet également les modèles de type primitif dans tous les contextes de modèle et étend instanceof et switch pour fonctionner avec tous les types primitifs. La prise en charge des types primitifs sera particulièrement bénéfique pour les développeurs qui créent des applications qui intègrent linférence dIA.
- JEP 511: Déclarations dimportation de modules : permet aux développeurs daméliorer leur productivité en leur permettant dimporter facilement tous les packages exportés par un module, sans nécessiter que le code dimportation se trouve dans un module lui-même. Cela simplifie la réutilisation des bibliothèques modulaires pour tous les développeurs et aide les débutants à utiliser des bibliothèques tierces et des classes Java fondamentales sans la nécessité de savoir où elles se trouvent dans une hiérarchie de packages. En outre, les développeurs peuvent éviter le bruit de plusieurs déclarations dimportation à la demande lors de lutilisation de diverses parties de lAPI exportées par un module, ce qui est bénéfique pour les applications simples qui assemblent les inférences dIA et les workflows des bibliothèques populaires.
- JEP 512: Fichiers source et méthodes principales dinstance compactes : aide à rendre le langage Java plus accessible aux débutants, aux administrateurs système et informatiques en offrant une prise en main plus aisée de la programmation Java. Les novices peuvent écrire leurs premiers programmes de manière concise sans avoir à comprendre les fonctionnalités linguistiques conçues pour les grands programmes et peuvent développer leur code avec élégance au fur et à mesure que leurs compétences se développent. En outre, les administrateurs système et informatiques qui ne sont peut-être pas des experts Java peuvent réduire la cérémonie décriture de petits programmes tels que des scripts et des utilitaires de ligne de commande.
- JEP 513 : Corps de constructeur flexibles : permet aux développeurs daméliorer la sécurité et la fiabilité du code en autorisant la validation des entrées et les calculs sécurisés avant dappeler explicitement un constructeur. Cela améliore la sécurité du code en autorisant davantage dexpressions de constructeur naturelles et en activant linitialisation de champ avant quelles ne soient visibles par dautres codes de classe, tels que les méthodes appelées à partir dun constructeur de superclasse. Cela améliore également la fiabilité en préservant la protection qui empêche les constructeurs de sous-classe dinterférer avec linstanciation de la superclasse.
Bibliothèques Oracle JDK 25
- JEP 505: Accès simultané structuré (cinquième aperçu) : aide les développeurs à améliorer la maintenabilité, la fiabilité et lobservabilité du code multithread en simplifiant la programmation simultanée. En traitant les groupes de tâches connexes exécutées dans différents threads comme une seule unité de travail, la simultanéité structurée aide à éliminer les risques courants liés aux annulations et arrêts, tels que les fuites de threads et les retards dannulation. Cest particulièrement bénéfique pour le développement de lIA, qui implique souvent lexécution de plusieurs tâches en parallèle.
- JEP 506: Valeurs ciblées : améliore lergonomie, la compréhensibilité, les performances et la robustesse des projets en permettant le partage de données immuables au sein des threads et entre eux. Cela profite particulièrement aux applications utilisant des plateformes dIA, des cadres Web et des microservices. En outre, les valeurs avec un scope sont plus faciles à gérer que les variables locales à un thread et ont des coûts despace et de temps plus faibles, en particulier lorsquelles sont utilisées avec des threads virtuels et une simultanéité structurée.
- JEP 502 : Valeurs stables (aperçu) : aide les développeurs à augmenter la flexibilité en introduisant une API pour les valeurs stables, qui sont des objets qui contiennent des données immuables. Étant donné que les valeurs stables sont traitées en tant que constantes par la Java Virtual Machine, elles permettent les mêmes optimisations de performances que la déclaration dun champ final, tout en offrant une plus grande flexibilité dans le calendrier de leur initialisation.
- JEP 508 : API vectorielle (10e incubateur) : aide les développeurs à améliorer leur productivité via une API qui exprime des calculs vectoriels qui sont compilés de manière fiable lors de lexécution pour obtenir des instructions vectorielles optimales sur les architectures CPU prises en charge. Les développeurs peuvent ainsi obtenir des performances supérieures aux calculs scalaires équivalents, qui sont souvent utilisés dans les scénarios dinférence et de calcul de lIA.
Bibliothèques de sécurité Oracle JDK 25
- JEP 470 : Encodages PEM dobjets cryptographiques (aperçu) : aide les développeurs à augmenter leur productivité via une nouvelle API pour le codage dobjets. LAPI encode les objets représentant les clés cryptographiques, les certificats et les listes de révocation de certificats dans le format de transport de courrier largement utilisé et optimisé pour la confidentialité, et décode à partir de ce format en objets. Cela facilite lintégration des applications Java aux systèmes dauthentification de sécurité et aux périphériques tels que Yubikeys.
- JEP 510: API de fonction de dérivation de clé : aide les développeurs à se préparer aux environnements de calcul quantique émergents en offrant une API pour les fonctions de dérivation de clé, qui sont des algorithmes cryptographiques pour la dérivation de clés supplémentaires à partir dune clé secrète et dautres données. Cela fournit un bloc de construction nécessaire pour la prise en charge du chiffrement hybride de clé publique, ce qui permet une transition en douceur vers le chiffrement quantique sécurisé.
Mises à jour de performances pour Oracle JDK 25
- JEP 519: En-têtes dobjet compact : aide les développeurs à augmenter leur productivité en réduisant la taille des en-têtes dobjet à 64 bits sur les architectures 64 bits. Cela améliore la densité de déploiement et augmente la localisation des données, tout en réduisant la taille des objets et lempreinte mémoire sur les workloads réalistes.
- JEP 514: Ergonomie en ligne de commande anticipée : aide les développeurs à accélérer la productivité en facilitant la création de caches à lavance sans perte dexpressivité. Cela accélère le démarrage des applications Java en simplifiant les commandes requises pour les cas dutilisation courants.
- JEP 515: Profilage anticipé des méthodes : aide les développeurs à augmenter leur productivité en accélérant les performances des applications. Le temps déchauffement est amélioré en déplaçant la collection de profils dexécution de méthode initiale des cycles de production vers les cycles dentraînement, en transmettant les profils via le cache à lavance. Cela permet au compilateur JIT de générer du code natif immédiatement au démarrage de lapplication plutôt que dattendre que les profils soient collectés. Cela élimine également le besoin de modifier le code des applications, des bibliothèques ou des structures et supprime toute contrainte sur lexécution des applications.
Mises à jour de surveillance dOracle JDK 25
- JEP 509: Profilage du temps de CPU JFR (expérimental) : aide les développeurs à améliorer la productivité et lefficacité de leurs programmes en améliorant le JDK Flight Recorder (JFR) pour capturer des informations de profilage du temps CPU plus précises sur Linux et en aidant à identifier les éléments de programme à optimiser.
- JEP 518: Échantillonnage coopératif JFR : aide les développeurs à augmenter la fiabilité du code en améliorant la stabilité du JFR lorsquil échantillonne de manière asynchrone les piles de threads Java. Cela permet au JFR de limiter les biais de point de sécurité dans les échantillonneurs dévénements tout en évitant les heuristiques risquées pour générer des traces de pile en dehors des points de sécurité. Cela permet également la création de demandes déchantillons en réponse à un événement matériel ou à lintérieur dun gestionnaire de signaux et réduit la quantité de travail que le thread échantillonneur doit exécuter.
- JEP 520 : JFR Method Timing & Tracing : aide les développeurs à améliorer leur productivité en leur permettant didentifier les goulets détranglement des performances des applications, doptimiser le code et de trouver les causes profondes des bugs. Ceci est réalisé en étendant le JFR avec des facilités de synchronisation et de traçage de méthode via linstrumentation de code exécutable.
Les fonctionnalités de Java 25 sont le fruit de la collaboration continue entre les ingénieurs dOracle et le reste de la communauté mondiale des développeurs Java via OpenJDK et le Java Community Process (JCP).
« Depuis son lancement il y a 30 ans, Java est resté un langage fiable et sécurisé pour la création d'applications d'entreprise à grande échelle », a déclaré Adam Resnick, responsable de recherche, Développement logiciel moderne et tendances développeurs chez IDC. « Comme souligné lors de la conférence JavaOne de cette année, Java est sur le point d'élargir sa portée auprès des développeurs débutants et des étudiants en programmation. De nouvelles fonctionnalités simplifiant la complexité et offrant un retour d'information immédiat facilitent la création de programmes de niveau débutant. L'évolution continue de Java reflète un équilibre judicieux, élargissant son accessibilité aux développeurs moins expérimentés tout en préservant la robustesse requise pour les solutions d'entreprise. »
Prise en charge de toute la communauté mondiale Java et innovation dans le cloud
Java offre une innovation, des performances, une efficacité et des économies de coûts accrues lorsquil est déployé sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), le premier cloud à très grande échelle à prendre en charge Oracle JDK 25. En offrant Oracle Java SE et des fonctionnalités avancées, telles que le pack Java SE Subscription Enterprise Performance Pack sans coût supplémentaire sur OCI, Java 25 aide les développeurs à créer et déployer des applications qui sexécutent plus rapidement et avec un rapport coût-performance optimal.
Oracle Java SE Universal Subscription fournit aux clients un support de pointe. Il inclut le Java SE Subscription Enterprise Performance Pack, la prise en charge du triage de lensemble du portefeuille Java, le service Java Management Service et la flexibilité nécessaire pour la mise à niveau au rythme des activités des clients. Les équipes informatiques peuvent ainsi gérer la complexité, limiter les coûts et atténuer les risques de sécurité.
Outre les avantages de Java sur OCI et de labonnement Oracle Java Universal SE Subscription, Java 25 offre des performances dapplication améliorées et un large éventail de fonctionnalités dIA et de sécurité, y compris la prise en charge du chiffrement post-quantique (PQC), afin daméliorer les performances, la stabilité et la sécurité des implémentations de la plateforme Java SE et du JDK.
Les leaders de la communauté Java mondiale accueillent favorablement Oracle JDK 25
« Lorsque Java est passé à une version tous les six mois, il semblait impossible que de nouvelles fonctionnalités intéressantes puissent être divisées en suffisamment de petites pièces pour être livrées de cette façon et il semblait possible que certaines versions nen comportent même pas beaucoup », déclare Trisha Gee, head of advocacy, Gradle, Inc. « Or, nous avions tort ! Chaque nouvelle version de Java a des fonctionnalités intéressantes et utiles. Il est extrêmement enrichissant de diviser les grands livrables en petits composants indépendants. Par exemple, les différentes fonctionnalités de correspondance de modèles sont autonomes et peuvent être fournies indépendamment, mais toutes sajoutent à un ensemble fantastique de nouvelles fonctionnalités pour Java et à une nouvelle façon pour les développeurs Java de réfléchir à la façon de résoudre leurs problèmes. La force de Java ne faiblit pas. »
« JEP 512 introduit "Compact Source Files and Instance Main Methods" qui simplifie considérablement Java pour les débutants en leur permettant décrire des programmes sans le code passe-partout traditionnel public static void main (String[] args) », explique Rémi Forax, maître de conférences à lUniversité Gustave Eiffel. « Les étudiants peuvent maintenant commencer par des programmes simples et développer progressivement leur compréhension à des concepts plus avancés au fur et à mesure quils grandissent, créant un parcours dapprentissage fluide, des concepts de programmation de base à la programmation orientée objet complète. »
« Mes parties préférées de Java 25 sont les fichiers source compacts (Compact Source Files), les méthodes principales dinstance (Instance Main Methods) et les déclarations dimportation de modules, car ces fonctionnalités facilitent ladoption de Java par les programmeurs débutants », détaille Cay Horstmann, professeur émérite à lUniversité dEtat de San José. « Les programmeurs expérimentés profitent aussi de ces avancées, élargissant la portée de Java à de petites tâches quotidiennes. Je trouve très satisfaisant de réécrire des scripts bricolés en shell ou Python avec Java, un langage industriel et fortement typé avec un excellent support doutils. »
« Lorsque la cadence de sortie des fonctionnalités de six mois a été annoncée avec Java 9, jétais lun des plus grands sceptiques, et je lai même dit publiquement. Oracle pourrait-il sen sortir ? Javais mes doutes, car nous avions lhabitude dune nouvelle sortie tous les trois ans », se souvient Dr Heinz M. Kabutz, auteur de la newsletter The Java Specialists. « Mais en effet, Oracle sen tire avec panache et avec enthousiasme. Sous la direction dOracle et avec une énorme communauté qui fait avancer les choses, Java se démarque des autres langages de programmation. Les enregistrements, les fichiers source compacts et les importations de modules facilitent grandement ladoption de Java et les threads virtuels, lAPI de mémoire étrangère, lAPI vectorielle et ZGC rendent Java adapté à la création de systèmes évolutifs techniquement avancés. »
« La plus grande force de Java est sa communauté. Chez JUG Oberpfalz, nous relançons nos discussions "(Re)Start with Java" en 2025, et les développeurs sont toujours impressionnés par lévolution du langage », explique Richard Fichtner, CEO, XDEV Software GmbH. « Dans sa version moderne, Java est plus productif, plus sûr et plus innovant que jamais : une preuve de ce que la communauté et la collaboration peuvent réaliser. »
Sources : Release Notes, OpenJDK JDK 25, Annonce de Java 25
