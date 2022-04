Java 11 est devenu la version de Java la plus utilisée. Version LTS (Long-Term Support) publiée en 2018, Java 11 est désormais utilisée par plus de 48 % des applications en production, contre 11,11 % en 2020. Java 8, également une version LTS, arrive en deuxième position avec 46,45 %. Java 8 détenait une part de 84,48 % en 2020.



Seulement 2,7 % des applications en production utilisent des versions Java non LTS. Java 14, qui date de 2020, est la version non LTS la plus populaire, mais elle n'était utilisée que dans 0,95 % des applications contrôlées.



Plus de 70 % des applications Java déclarées à New Relic le font à partir d'un conteneur.



G1 est le collecteur de déchets préféré de ceux qui ont abandonné Java 8.

Oracle Java est tombé à seulement 34 % des distributions Java utilisées, Amazon passant à 22 %, selon le rapport 2022 sur l'état de l'écosystème Java publié par New Relic.Ce rapport, publié le 26 avril, se fonde sur les données recueillies auprès de millions d'applications fournissant des données de performance à New Relic. Il révèle que parmi les distributions du kit de développement Java (JDK), Oracle détenait environ 75 % du marché en 2020, mais seulement 34,48 % en 2022, selon New Relic. Amazon n'est pas loin derrière, avec 22,04 %, contre 2,18 % en 2020.New Relic a déclaré que ses chiffres montrent un mouvement d'éloignement des binaires Oracle après que la société ait mis en place une "licence plus restrictive" pour sa distribution JDK 11, avant de revenir à une position plus ouverte avec le JDK 17, publié en septembre 2021. Derrière Oracle et Amazon se trouvent Eclipse Adoptium (11,48 %), Azul Systems (8,17 %), Red Hat (6,05 %), IcedTea (5,38 %), Ubuntu (2,91 %) et BellSoft (2,5 %).Source : New Relic Trouvez-vous cette étude pertinente ?Le déclin d'Oracle Java est dû à quoi, selon vous ?