La faute aux zones d’ombre au sein de la NFTC ?

L'édition 2021 du rapport de l'écosystème JVM révèle que 62 % (d'un échantillon de 2000) des développeurs interrogés utilisent Java 11 en production. Java 8 arrive en seconde position avec 60 %. Kotlin est le langage JVM le plus populaire après Java. AdoptOpenJDK est la distribution JDK la plus populaire avec 45 % des retours en sa faveur. Elle apparaît dans les résultats de ce sondage loin devant Oracle OpenJDK et Oracle JDK, avec respectivement 28 % et 23 %. Grosso modo, le tableau est celui d’une réorientation des intervenants de la filière du développement informatique vers la version libre du kit de développement Java.La décision d'Oracle de commencer à faire payer pour l’accès à son JDK en 2018 a entraîné une incertitude et une confusion considérables dans la communauté Java. C’est la raison pour laquelle Java a réagi avec l’annonce de la disponibilité sans coût de la version 17 du JDK. Le diable se cache dans les détails y relatifs.La licence stipule tout d’abord que l'utilisation d'Oracle JDK 17 est régie par la NFTC. En d'autres termes, si une entreprise dispose déjà d'une licence pour les programmes Oracle Java (par exemple, par le biais d'un abonnement à Oracle Java Standard Edition ou dans le cadre d'une autre licence Oracle (par exemple, Oracle Weblogic), son déploiement et son utilisation d'Oracle JDK 17 ne sont pas régis par la NFTC. Cette disposition impacte sur certains des droits d’utilisation.En effet, la licence donne le droit à l’utilisateur du JDK 17 d’en faire un usage interne à des fins de développement, de test, de prototypage et de démonstration de ses applications. Ce droit avait déjà fait l'objet d'accord par Oracle pour les versions précédentes de son JDK dans le cadre de son contrat de licence OTN - Oracle Technology Network. En d'autres termes, l’utilisation du JDK 17 n’est pas permise sous la NFTC pour le développement des applications qu’un tiers ne développe pas ou ne possède pas en tant qu’entreprise.Nouveauté à la clé : si une organisation souhaite déployer et faire usage du JDK 17 en son sein, elle n’est pas soumise à l’obligation de faire l’acquisition d’une nouvelle licence. Néanmoins, cette disposition devient invalide si l’utilisation du JDK 17 est déjà régie par un autre contrat de licence Java.Oracle se basera sur la NFTC pour son JDK 17 et les versions ultérieures. Les versions LTS, telles que JDK 17, recevront des mises à jour sous cette licence pendant un an après la sortie de la version LTS suivante. Après la période de licence d'utilisation gratuite, Oracle a l'intention d'utiliser la licence OTN, la même que celle actuellement utilisée pour les versions LTS de Java 8 et 11, pour les mises à jour ultérieures.Au-delà de cette période, si une entreprise souhaite obtenir d'autres mises à jour Java 17 passé cette date, elle doit passer à la souscription Oracle Java SE et revenir à l'accord de licence OTN. Autre alternative : passer à la prochaine version LTS tous les deux ans.Sources : Rapport JVM Oracle est-il crédible ? Comprenez-vous la décision de cette entreprise de proposer une version payante de son JDK pour une utilisation commerciale ?Quelles sont les raisons pour lesquelles le JDK d’Oracle demeure incontournable ?Quels sont les ingrédients du JDK d’Oracle qui continuent à manquer à l’appel dans l’openJDK ?