En septembre 2017, Oracle a introduit un certain nombre de changements pour Java SE , dont deux versions par an et une licence GPL pour l'OpenJDK. Oracle a en effet annoncé son intention de distribuer l'OpenJDK sous licence GPL avec le nom « Oracle OpenJDK », mais aussi sous licence Oracle Technology Network (OTN) avec le nom « Oracle JDK ». En livrant des versions OpenJDK sous licence GPLv2, Oracle voulait permettre aux développeurs de les distribuer facilement et librement avec leurs frameworks et applications.Parmi les changements annoncés, on notait également le passage en open source de fonctionnalités commerciales telles que Java Flight Recorder, auparavant uniquement disponibles dans le JDK Oracle. Oracle a aussi promis d'ouvrir un certain nombre de projets internes supplémentaires après avoir discuté avec les contributeurs d'OpenJDK ; c'est ce qui a d'ailleurs été fait. L'objectif était de faire en sorte qu'à termes, il n'y ait plus aucune différence technique entre les versions OpenJDK et les binaires Oracle JDK.Ces changements, en particulier le fait de fournir des versions d'Oracle OpenJDK sous GPL ont été très bien accueillis, mais les développeurs, universitaires et entreprises voulaient bien plus : que le solide et fiable Oracle JDK soit également disponible sous une licence gratuite sans ambiguïté. Dans Java 17 qui est désormais généralement disponible, Oracle satisfait à cette demande de la communauté en annonçant le passage du JDK Oracle sous la licence gratuite « Oracle No-Fee Terms and Conditions » (NFTC).Oracle met gratuitement à disposition Oracle JDK pour tous, y compris toutes les mises à jour de sécurité trimestrielles, et même pour une utilisation commerciale et en production. La redistribution est autorisée tant qu'elle n'est pas payante. Sous la licence NFTC, Oracle prendra en charge les versions d'Oracle JDK LTS pendant au moins un an après la version LTS suivante. Cela offre donc aux développeurs plus de flexibilité pour la planification de leur mise à niveau. Ils peuvent toujours suivre la cadence de publication semestrielle du JDK pour bénéficier d'un accès plus rapide aux nouvelles fonctionnalités, améliorations de performances et autres améliorations. Mais ils disposent désormais également du temps nécessaire pour migrer d'un Oracle JDK LTS à un autre, si c'est le modèle qu'ils préfèrent.Ce changement entre en vigueur à partir de Java 17 et ne concerne pas les versions antérieures. Notons qu'Oracle continuera à fournir les versions d'Oracle OpenJDK sous GPL sur le même cycle de publication que depuis Java 9. L'abonnement Oracle Java SE continuera également de fournir des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que le Java Management Service, Advanced Management Console et GraalVM Enterprise sans frais supplémentaires. Il restera donc une option privilégiée pour les organisations qui ont besoin de ces fonctionnalités et d'une assistance 24h/24 et 7j/7. A part ces organisations, tous les autres types d'utilisateurs du JDK devraient trouver intéressant d'utiliser l'Oracle JDK sous la licence NFTC.Source : Oracle Ne pensez-vous pas qu'Oracle a rendu Java plus ouvert et maintenable avec les changements entamés depuis septembre 2017 ?Y a-t-il aujourd'hui encore un intérêt à utiliser OpenJDK au lieu du JDK Oracle ?