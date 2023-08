Statut actuel

Une considération primordiale dans la conception et la mise en œuvre de Jacobin est la base de code : la rendre cohérente et contenir du code clair. La cohésion, les nombreux commentaires et la vaste suite de tests permettent aux professionnels qui souhaitent en savoir plus sur le fonctionnement de la JVM de trouver l'information rapidement et dans un cadre facilement accessible. Des informations supplémentaires sur le wiki Jacobin fournissent plus de contexte et de compréhension.Jacobin étant strictement une JVM, son code est étroitement axé sur l'exécution de programmes Java. Un facteur important dans la réduction de la taille de la base de code et de l'exécutable est que Jacobin s'appuie sur la gestion de la mémoire intégrée de Go pour effectuer le garbage collection, et ne contient donc pas de code GC.En raison du désir d'obtenir un produit totalement fiable, Jacobin est lourdement testé au cours de son développement. En février 2023, le code de test est 231 % plus grand que le code de production et consiste en plus de 400 tests. Ces chiffres ne cesseront d'augmenter. Lorsque Jacobin aura progressé, il est prévu de lui faire subir les suites de tests OpenJDK.L'état actuel est indiqué ici . Des mises à jour sont également publiées en temps réel sur le compte Twitter de Jacobin . Il n'y a actuellement aucune version packagée de Jacobin disponible (bien que vous puissiez toujours compiler le code). Des versions seront publiées lorsque Jacobin sera suffisamment mature pour faire fonctionner les classes comme prévu.Actuellement, toutes les tâches et les défauts sont enregistrés dans une instance de YouTrack de JetBrains (aimablement fournie gratuitement). Les numéros de tâches apparaissent au début du commentaire pour chaque commit et push. La fonction "issues" de GitHub est utilisée uniquement pour les problèmes postés par les utilisateurs. Cette conception permet aux utilisateurs de trouver des solutions sans avoir à fouiller dans de nombreux sujets sans rapport.Que pensez-vous de cette JVM ? La trouvez-vous utile et intéressante ?Envisagez-vous de l'utiliser dans vos projets de développement ?