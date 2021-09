Quoi de neuf dans JDK 17 ?

Restaurer une sémantique à virgule flottante toujours stricte (JEP 306) Générateurs de nombres pseudo-aléatoires améliorés (JEP 356) Nouveau pipeline de rendu macOS (JEP 382) portage du JDK sur macOS/Aarch64 (JEP 391) Dépréciation de l'API Applet pour suppression (JEP 398) Encapsuler fortement les composants internes du JDK (JEP 403) Pattern Matching pour switch (Preview, JEP 406) Suppression de l'activation RMI (JEP 407) Classes scellées (JEP 409) Suppression du compilateur expérimental AOT et JIT (JEP 410) Dépréciation du gestionnaire de sécurité pour la suppression (JEP 411) API de fonction étrangère et de mémoire (incubateur, JEP 412) API vectorielle (deuxième incubateur, JEP 414) Filtres de désérialisation spécifiques au contexte (JEP 415)

Les classes scellées (JEP 409)

allows

Code Java : Sélectionner tout 1

2

public abstract sealed class Shape permits Circle, Rectangle, Square { ... }

Suppression du compilateur AOT (ahead-of-time) et JIT (just-in-time) (JEP 410)

Portage du JDK sur macOS/AArch64 (JEP 391)

Générateurs de nombres pseudo-aléatoires (JEP 356)

faciliter l'utilisation de divers algorithmes PRNG de manière interchangeable dans les applications ;

améliorer la prise en charge de la programmation basée sur les flux, en fournissant des flux d'objets PRNG ;

éliminer la duplication de code dans les classes PRNG existantes ;

préserver le comportement existant de la classe java.util.Random.

Dépréciation de l'API Applet pour suppression (JEP 398)

Une nouvelle version de Java paraît tous les six mois, en mars et en septembre. Selon le cycle de vie du support d'Oracle Java SE, ceux-ci ne sont pris en charge que pendant six mois jusqu'à ce que la prochaine version apparaisse, tandis que les versions LTS sont prises en charge pendant huit ans.Java 8 (la dernière avant une refonte majeure du JDK dans Java 9 avec de nombreuses modifications de rupture) a étendu la prise en charge jusqu'en décembre 2030, tandis que la prise en charge étendue de Java 11 s'étend jusqu'en septembre 2026.Les fournisseurs d'éditions OpenJDK ouvertes de Java font en général des correspondance en terme de prise en charge. Il arrive qu'ils dépassent parfois ces dates de support, mais seules les éditions LTS sont destinées à une utilisation à long terme.Dans une liste de diffusion, il est expliqué que cette version comprend quatorze JEP (Java Enhancement Proposal):ainsi que des centaines d'améliorations plus petites et près de deux mille corrections de bugs.Pour mémoire, un JEP est un document qui propose une amélioration de la technologie de base de Java. Ces propositions concernent généralement des améliorations qui ne sont pas encore prêtes à être spécifiées.Les classes scellées, qui ont été disponibles en préversion dans Java 15, restreignent les types qui peuvent en hériter. En Java, une classe scellée a une clausequi spécifie les sous-classes autorisées, comme dans*:Selon l'équipe du JDK, le compilateur expérimental AOT et JIT a été très peu utilisé, mais nécessite un effort de maintenance important. Il est prévu de maintenir l'interface du compilateur de la JVM au niveau Java afin que les développeurs puissent continuer à utiliser des versions du compilateur construites en externe pour la compilation JIT. La compilation AOT (l'outil jaotc) a été intégrée au JDK 9 en tant que fonctionnalité expérimentale. Cet outil utilise le compilateur Graal, qui est lui-même écrit en Java, pour la compilation AOT.Les mainteneurs avaient déjà annoncé plus tôt cette année que trois modules JDK seraient supprimés : jdk.aot (l'outil jaotc) ; internal.vm.compiler, le compilateur Graal ; et jdk.internal.vm.compiler.management, le MBean Graal. Le code HotSpot lié à la compilation AOT sera également supprimé.Le compilateur HotSpot Just-in-time existe toujours et ceux qui souhaitent utiliser la compilation AOT ont été dirigés vers Graal.La JEP 382 prévoit d'ajouter au langage un nouveau pipeline de rendu pour macOS, utilisant l'API Apple Metal comme alternative au pipeline existant qui utilise l'API OpenGL dépréciée. Cette proposition vise à fournir un pipeline de rendu entièrement fonctionnel pour l'API Java 2D et qui utilise le framework Metal de macOS. Selon l'équipe du JDK, cela est nécessaire au cas où Apple supprimerait l'API OpenGL d'une future version de macOS. Le pipeline devrait avoir une parité fonctionnelle avec le pipeline OpenGL existant, avec des performances aussi bonnes ou meilleures dans certaines applications et certains benchmarks.Une architecture propre serait créée et s'intégrerait dans le modèle Java 2D actuel. Le pipeline coexisterait avec le pipeline OpenGL jusqu'à son obsolescence. L'objectif de la proposition n'est pas d'ajouter de nouvelles API Java ou JDK.La JEP 391 est un projet de portage du JDK sur macOS/AArch64 en réponse au projet d'Apple de faire passer ses ordinateurs Macintosh de x64 à AArch64. Un portage AArch64 de Java existe déjà pour Linux et des travaux sont en cours pour Windows. Les développeurs Java s'attendent à réutiliser le code AArch64 existant de ces ports en employant la compilation conditionnelle, comme c'est la norme dans les ports du JDK, pour tenir compte des différences dans les conventions de bas niveau telles que l'interface binaire de l'application et l'ensemble des registres réservés du processeur.Les changements pour macOS/AArch64 risquent de casser les ports existants Linux/AArch64, Windows/AArch64, et macOS/x64, mais le risque devrait être réduit par des tests de préintégration.La JEP 356 prévoit des générateurs de nombres pseudo-aléatoires améliorés qui fourniraient de nouveaux types d'interfaces et d'implémentations pour les générateurs de nombres pseudo-aléatoires (PRNG – pseudorandom number generators), y compris les PRNG sautables et une classe supplémentaire d'algorithmes PRNG divisibles (LXM). Selon cette proposition, une nouvelle interface, RandomGenerator, fournira une API uniforme pour tous les PRNG existants et nouveaux. Quatre interfaces RandomGenerator spécialisées seront fournies.Cette décision est motivée par l'accent mis sur de nombreux aspects à améliorer dans le domaine de la génération de nombres pseudo-aléatoires en Java. L'effort ne prévoit pas de fournir des implémentations de nombreux autres algorithmes PRNG. Mais trois algorithmes communs ont été ajoutés, qui sont déjà largement déployés dans d'autres environnements de langage de programmation. Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :Selon l'équipe du JDK, cette API est essentiellement sans intérêt, puisque tous les fournisseurs de navigateurs Web ont supprimé la prise en charge des plug-ins de navigateur Java ou ont annoncé leur intention de le faire. L'API Applet a déjà été dépréciée, mais pas pour être supprimée, dans Java 9 en septembre 2017.Source : annonce de la disponibilité