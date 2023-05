Tous les deux à trois ans, une version de Java est désignée comme support à long terme (LTS) et reçoit uniquement des mises à jour trimestrielles de stabilité, de sécurité et de performances, et non de nouvelles fonctionnalités. Parmi les versions de Java bénéficiant d’un support à long terme qui sont utilisées par la communauté, le rapport de New Relic souligne que Java 11 trône en tête du classement avec plus de 56 % des applications qui l’utilisent en production (contre 48 % en 2022 et 11 % en 2020). Java 8 arrive juste derrière avec près de 33 % des applications qui l’utilisent en production (contre 46 % en 2022 et 84 % en 2020). Enfin, nous avons Java 17 qui arrive à la troisième position 9,07 % contre 0,37 % en 2022. D’une année à l’autre, cela représente une croissance de 430 %. Comparativement, il a fallu des années à Java 11 pour atteindre ce niveau. Ce taux d’adoption de Java 17 dépasse de loin ce que le monde des développeurs a vu lors de l’introduction de Java 11. Java 7 dont la prise en charge a pris fin en 2022 continue d’être utilisé en production par seulement 0,27 % d’applications. En général, la plupart des applications utilisant cette version obsolète de Java sont généralement des applications héritées qui n’ont pas été mises à niveau, souligne le rapport.Du côté des versions non LTS, Java 14 est toujours le plus populaire (0,57 %, contre 0,95 % en 2022) avec Java 15 juste derrière (0,44 %, contre 0,70 % en 2022).Comme le souligne le rapport, l’adoption des versions Java non LTS provisoires reste extrêmement faible par rapport aux versions LTS en production, avec seulement 1,6 % des applications utilisant des versions Java non LTS (contre 2,7 % en 2022). Comme raisons liées à cette baisse de l’utilisation des versions non LTS, le rapport avance un manque de soutien, l’attractivité perçue des fonctionnalités et la durée jusqu’à la prochaine version LTS.Pour ce qui concerne les sources d’obtention des distributions Java Developer Kit (JDK), le rapport informe qu’en 2020, Oracle était le fournisseur JDK le plus populaire, représentant environ 75 % du marché Java. Mais il y a eu un mouvement notable d’abandon des binaires Oracle après la licence plus restrictive de sa distribution JDK 11 (avant le retour à une position plus ouverte avec Java 17). Alors qu’Oracle a conservé la première place en 2022 avec 34 %, elle a glissé à 28 % en 2023.L’utilisation d’Amazon a considérablement augmenté pour atteindre 31 % du marché (contre 2,18 % en 2020 et 22 % en 2022), ce qui en fait le fournisseur de JDK le plus populaire.Le rapport de New Relic s’est également penché sur les applications Java utilisées à l’intérieur et en dehors des conteneurs. Selon le rapport, 70 % des applications Java sont utilisées à partir d’un conteneur. Dans les conteneurs, les équipes d’ingénierie s’éloignent des réglages monocœurs, avec seulement 36 % d’utilisation (contre 42 % en 2022), et se déplacent vers des paramètres multicœurs, avec plus de 29 % utilisant un paramètre à huit cœurs (jusqu’à 20 % en 2022).Le rapport dénote que les équipes d’ingénierie utilisent généralement des paramètres de calcul plus petits dans des environnements cloud où elles déploient souvent des conteneurs. Cependant, cette tendance peut poser des problèmes inattendus pour certaines applications, ce qui pourrait contribuer à la diminution de la configuration. Par exemple, si les équipes fonctionnent avec un seul processeur, elles peuvent ne pas obtenir la destruction des objets en mémoire qu’elles attendent — même si elles le définissent explicitement.Source : New Relic Que pensez-vous de ce rapport ? Reflète-t-il véritablement l’état de l’écosystème Java ?Utilisez-vous Java ? En êtes-vous satisfait ?Selon vous, qu’est-ce qui fait la force de Java pour qu’il soit dans le top 3 des langages de programmation les plus populaires ?Quelles sont les choses que vous aimeriez voir améliorer dans l’environnement Java ?