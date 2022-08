Les utilisateurs doivent passer au moins à la version 8

Sorti le 28 juillet 2011, Java 7 avait été la première version majeure de Java en plus de cinq ans et la première sous la juridiction d'Oracle après l'acquisition par Oracle du fondateur de Java Sun Microsystems en 2010. La fin du support étendu signifie certaines anciennes versions d'Oracle Fusion Les produits middleware n'auront plus de kit de développement Java certifié disponible. Les clients pris en charge utilisant Java Standard Edition (SE) 7 sont invités à effectuer une mise à niveau vers une version prise en charge de Java standard, telle que Java SE versions 8 ou 11, selon un bulletin de support Oracle mis à jour pour la dernière fois le 22 juillet.Dans une étude sur l'écosystème Java publiée en avril par le moniteur d'applications New Relic, la société a indiqué qu'environ 2 % des applications utilisaient encore Java 7 en production. La plupart des applications utilisant Java 7 ou Java 6 étaient des applications héritées qui n'avaient pas été mises à niveau, selon New Relic.Selon la même étude, en 2020, la grande majorité des applications restaient sur Java 8 (84,48%) même si Java 11 était disponible depuis plus d'un an. Depuis lors, l'équilibre a changé entre ces deux versions LTS. Plus de 48 % des applications utilisent désormais Java 11 en production (contre 11,11 % en 2020), suivi de près par Java 8, capturant 46,45 % des applications utilisant la version en production. Java 17 n'a pas grimpé dans les classements, mais en quelques mois depuis sa sortie, il a déjà dépassé les versions Java 6, Java 10 et Java 16.Oracle recommande à ses utilisateurs de passer à une nouvelle version de Java SE prise en charge. Actuellement, la société offre un support pour Java SE 8 et Java SE 11. Les utilisateurs optant pour ces versions bénéficieront d'un support complet pour leur environnement d'exécution Java :« Le support communautaire prendra fin lorsque Java 7 atteindra la fin de service le 29 juillet 2022. Toutes les applications exécutées sur Java 7 continueront de fonctionner, mais Java 7 lui-même ne recevra pas de mises à jour ni de correctifs de sécurité. Pour minimiser les risques et les vulnérabilités de sécurité potentielles, mettez à niveau vos applications vers Java 8 ou Java 11 en fonction des exigences de votre charge de travail.« Le guide canonique à suivre est le. Le guide de migration résout toutes les incompatibilités de spécification Java et les incompatibilités d'implémentation JDK. La plupart de ces incompatibilités sont des cas extrêmes. Vous devriez faire une enquête lorsqu'un avertissement ou une erreur se produit.« La plupart des applications devraient fonctionner sur Java 8 sans modification. La première chose à essayer est de faire fonctionner votre application sur Java 8 sans recompiler le code. Le but de la simple exécution est de voir quels avertissements et erreurs proviennent de l'exécution. Cette approche permet à une application de s'exécuter plus rapidement sur Java 8 avec le moins d'effort ».La dernière version de Java, la version 18, ne devrait bénéficier que d'un support de premier niveau avec des mises à jour logicielles essentielles et un service 24h/24 et 7j/7 jusqu'en septembre. Le prédécesseur Java 17 est défini pour plusieurs années de support Premier en tant que version de support à long terme. Oracle a publié une feuille de route des plans de support pour plusieurs versions de Java standard. La prochaine version LTS de Java sera Java 21, attendue pour septembre 2023.Sources : Oracle ( 1 2 ), étude sur l'écosystème Java Avez-vous déjà fait du développement Java ? Si oui, quelle(s) version(s) avez-vous utilisé ?Quelle version utilisez-vous actuellement ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer que Java 8, sortie en mars 2014, soit utilisé par près de la moitié des applications Java ?