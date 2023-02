Java est fortement utilisé pour les applications internes (64 %) et les applications orientées client (62 %), qui comprennent à la fois les services SaaS et les services basés sur Internet. Toutefois, près de la moitié des applications Java ont encore besoin d'être modernisées.Le rapport révèle que 63 % des personnes interrogées prévoient d'augmenter leurs investissements dans la modernisation des applications Java existantes, et que 63 % prévoient également de déplacer davantage d'applications Java vers le cloud au cours des deux prochaines années.Il existe cependant des variations régionales, les personnes interrogées déclarant que seulement 41 % des applications Java sur le continent américain ont besoin d'être modernisées, contre 48 % en Europe et 50 % dans le reste du monde.Si la plupart des applications Java sont encore déployées sur site, plus d'un tiers d'entre elles sont déjà déployées dans le cloud public (36 %). En outre, plus de la moitié des personnes interrogées disent qu'elles déploient déjà certaines de leurs applications Java dans des environnements Kubernetes ou serverless.", déclare Kim Weins, vice-président des produits et du marketing chez Vaadin. "Le rapport révèle également que Java 17, la dernière version de support à long terme lancée en septembre 2021, connaît une adoption significative, avec près de trois quarts des répondants qui l'utilisent ou prévoient de l'utiliser au cours de l'année prochaine. 26 % d'entre eux utilisent déjà Java 17 ou une version ultérieure, 21 % sont en cours de mise à niveau et 26 % prévoient de le faire au cours des 12 prochains mois.Source : Vaadin Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ce rapport de Vaadin est pertinent ?Selon le rapport, près de la moitié des applications Java existantes ont besoin d'être modernisées. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?