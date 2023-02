Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous Vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de Vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de Votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

Les réactions des professionnels

Employés : 250

Utilisateurs Java Desktop : 20

Processeurs installés Java : 8

Ancien modèle : 3 000 $/an

Nouveau modèle : 45 000 $/an

Augmentation en pourcentage : 1 400 %

Même si chaque employé de l'entreprise utilise Java dans ce scénario, le prix de l'abonnement annuel fera plus que doubler !



Les chiffres deviendront plus stupéfiants avec les grandes entreprises. Même l'exemple de tarification d'Oracle montre que la grande entreprise (28 000 employés et agents) aura une facture d'abonnement annuelle de 2 268 000 $ !



À ce jour, nous avons déjà entendu de nos clients qu'ils sont contactés (harcelés) par leurs représentants commerciaux Java pour adopter ce "modèle d'abonnement plus facile à comprendre". Nous nous attendons à ce que des légions de vendeurs Oracle salivent pour verrouiller ces nouveaux abonnements avant la date limite de fin de trimestre de février pour leurs bonus personnels. Ce changement Java donne également à chaque représentant Oracle une excuse pour essayer d'auditer les clients sur l'ensemble de leur empreinte Oracle (base de données, middleware, Java, applications), donc se préparer maintenant est essentiel pour réduire les coûts inattendus potentiels.

Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Oracle décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En clair, les nouvelles conditions exigent que les clients achètent désormais suffisamment d'abonnements en fonction du nombre total d'employés du client, qu'ils utilisent/exploitent le logiciel directement, indirectement ou pas du tout. Un client avec un petit nombre d'installations et un nombre élevé d'employés pourrait voir des factures de plusieurs millions de dollars par an.À titre d'exemple, un client comptant 20 000 employés utilisant JAVA SE à quelque titre que ce soit dans le cadre des nouvelles conditions d'abonnement devra acheter des abonnements universels JAVA SE pour l'ensemble des 20 000 employés, à un tarif mensuel de 6,75 $, soit un total de 1,62 million de dollars par an.En outre, il est nécessaire d'octroyer une licence aux employés, agents, sous-traitants et travailleurs temporaires de tiers qui prennent en charge les opérations commerciales internes des clients, ce qui nécessitera un examen plus approfondi et peut-être d'augmenter considérablement le nombre.Pour les nouveaux clients, ce dernier modèle s'appliquera immédiatement et pour les clients existants, ce modèle pourrait s'appliquer lors du prochain renouvellement. Bien qu'Oracle puisse signaler que les clients existants pourraient être en mesure de renouveler selon les conditions précédentes, cela ne doit pas être considéré comme une garantie. Les coûts initiaux publiés pour le modèle sont les suivants :Lors de l'examen des déploiements de serveurs, les exigences relatives au nombre de processeurs (processeurs définis par Oracle) sont toujours requises, bien que peut-être moins soulignées, car en accordant une licence à tous les employés, les clients reçoivent une subvention allant jusqu'à 50 000 installations de processeur sans frais supplémentaires (des frais supplémentaires s'appliqueront aux clients avec des exigences de processeur plus élevées). Ces préoccupations précédentes des clients concernant les environnements virtualisés pourraient probablement toujours s'appliquer aux clients lors du calcul de cette limite, notant que la subvention de 50 000 processeurs est toujours régie et définie par les mêmes termes et définitions qui se sont révélés difficiles pour certains clients auparavant.Craig Guarente a déclaré : « Oracle déplace toujours les clients vers le nouveau modèle à un moment donné. De plus, quel est le prix ? Il n'y a aucun moyen pour qu'Oracle n'applique pas une politique perpétuelle d'augmentation des prix ».Ce changement pénaliserait les entreprises qui avaient passé des années à minimiser leur utilisation de Java, étant donné qu'elles seront désormais facturées par employé, quelle que soit la quantité de Java qu'elles utilisent.Il s'est laissé aller au calcul du coût pour deux scénarios.Scénario 1 : Entreprise de taille moyenne avec une faible empreinte Java« Dans l'ancien modèle d'abonnement, l'organisation payait 2,50 $/mois pour chacun des 20 utilisateurs de bureau et 25,00 $/mois pour chaque processeur sur lequel Java SE était installé et/ou en cours d'exécution. Dans le nouveau modèle, il n'y a pas de frais distincts pour le poste de travail et le serveur, mais désormais, chaque employé sera facturé pour l'abonnement Java.« Considérons maintenant une entreprise de taille similaire, mais avec une plus grande empreinte Java, et chaque employé nécessitant un accès au bureau ».Scénario 2 : Entreprise de taille moyenne avec une large empreinte Java« Nous avons un client qui a un abonnement Java, un contrat de licence universel pour Oracle Java, pour toute l'entreprise. Cependant, avec la nouvelle tarification, leur coût pour Java est multiplié par 10. Nous avons effectué des analyses sur plusieurs autres entreprises et la moyenne que nous constatons est une augmentation de prix de 2 à 4 fois que cela entraînera parce que les clients ont été très bons pour minimiser l'utilisation d'Oracle Java et obtenir un prix inférieur. C'est ainsi que vous obtenez un effet de levier avec Oracle ».Il a ajouté : « Non seulement Oracle peut voir que vous avez téléchargé le logiciel, mais avec Java, ils peuvent voir que vous l'avez installé et que vous avez commencé à l'exécuter. Un client nous a contacté en disant : 'Hé, regardez ce que mon représentant Oracle a dit. Ils ont pu voir que nous téléchargeons ce genre de choses et que le renouvellement de l'abonnement Java a lieu en avril, alors ils veulent parler du nouveau modèle de tarification ».Guarente explique qu'un autre client a dit : « C'est une approche prédatrice, même pour Oracle ».Nick Walter a déclaré : « Si Oracle fonctionne fidèlement à la forme des incidents passés de dépréciation d'un modèle de tarification ou d'une métrique de licence, ils feront probablement tout leur possible pour forcer les clients à adopter le nouveau modèle. Ils peuvent permettre aux gens de renouveler les métriques et l'accord existants, mais s'ils ont besoin d'acheter une licence incrémentielle, ils seront très probablement contraints d'opter pour le modèle le plus récent et le plus coûteux. »Sources : Oracle Java SE Universal Subscription FAQ Que pensez-vous de cette approche d'Oracle ?Comprenez-vous le client qui parle d'une approche prédatrice ?