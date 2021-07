, a déclaré Snyk dans le rapport.Il est intéressant de constater que 44,1 % des développeurs Java utilisent la distribution gratuite AdoptOpenJDK en production, ce qui en fait la plus répandue dans le cadre de cette enquête. Cependant, on remarque également qu'Oracle reste un acteur important sur le marché, avec 28% pour leur build OpenJDK et 23% pour le JDK commercial d'Oracle.Le troisième fournisseur le plus populaire de JDKs en production est Azul, avec 15,5% d'adoption.40% des participants à l'enquête utilisent plus d'une version de Java en production. De ce fait, on peut aussi conclure que plus de personnes passent à des versions supérieures à la 8. Actuellement, 61,5% utilisent Java 11 en production, et près de 12% utilisent la dernière version, qui était Java 15 au moment de l'enquête. Cela montre que les développeurs mettent à jour leur version de Java au-delà de Java 8.Si la variété des langages JVM s'est accrue au cours des deux dernières années, Java reste de loin le plus populaire avec plus de 90 % de développeurs l'utilisant, et il le restera probablement dans un avenir prévisible. La popularité de Kotlin est plus importante que prévue l'année dernière, avec un impressionnant 17,7% des développeurs l'utilisant en production.IntelliJ IDEA, l'IDE le plus dominant de l'écosystème JavaPlus de 70% des développeurs JVM utilisent IntelliJ IDEADepuis des années, on assiste à la domination d'IntelliJ IDEA de JetBrains dans l'écosystème Java. Cette année n'est pas différente puisque IntelliJ IDEA est le plus utilisé au sein de la communauté JVM. En outre, l'adoption de Visual Studio Code et d'Apache Netbeans a augmenté de façon considérable.Il s'avère également que plus de la moitié de la communauté JVM voit d'un bon œil l'utilisation de plusieurs IDE.Maven reste le système de construction numéro un de l'écosystème Java. Avec plus de 76 % des développeurs qui utilisent Maven, ce chiffre est encore plus élevé que dans l'enquête de l'année dernière. Gradle se maintient confortablement à la deuxième place avec 38,1 %, un score également supérieur à celui de l'année dernière.Le monde Java est toujours un univers dominé par Spring, avec plus de la moitié du marché utilisant Spring Boot et près d'un tiers utilisant Spring MVC. En généra, l'on constate que l'on vit dans un univers fortement dominé par Spring, ce qui semble indiquer que les adeptes de Spring font un excellent travail au service de la communauté.Ce rapport présente les résultats de la plus grande enquête annuelle sur l'état de l'écosystème JVM. Elle a été menée sur une période de six semaines en février et mars 2021, recueillant les réponses de plus de 2000 développeurs Java.L'enquête de cette année est une coopération entre Snyk et Azul et était légèrement différente des précédentes. L'objectif était de rendre l'enquête plus concise et de se concentrer uniquement sur les aspects les plus importants pour les développeurs JVM aujourd'hui. De plus, cette année, chaque participant a été autorisé à choisir plusieurs options.Source : Synk Que pensez-vous des résultats de cette enquête ?Les trouvez-vous pertinents ou pas ?Quelle versons de la JVM utilisez-vous dans votre entreprise ou pour vos projets personnels ?