Ça tombe bien, ça fait un sacré bail que Java 8 n'est plus supporté. En tout cas pas sa version canonique, fournie par Oracle. D'autres comme Coretto fournissent leur propre mouture du JDK 8 et le maintiennent encore, jurant à qui veut l'entendre que ça continuera pendant un bon moment.Sinon, l'approche recommandée, c'est de fournir des exécutables natifs aux clients chez qui on installe pas Java nous-même. jpackager (pour faire des .exe, .msi ou équivalents MacOS et linux à partir d'un programme Java) est justement mis en avant dans cette nouvelle release. Il existait avant, et puis il y avait des alternatives tierces."Mais l'intérêt de Java n'est-il pas d'être indépendant des système et machine hôtes ?" Ça fait un sacré bail que Java n'est plus le seul, et les autres qui font pareil, ne distribuent que des exécutables natifs. Autrement dit, ça fait bien plus de 10 ans qu'on a compris que s'abstraire de l'hôte, ça donne de gros avantages d'architecture de conception, mais que le fait qu'à la fin le livrable binaire puisse tourner sur n'importe quelle machine ça n'a aucun intérêt. Il en existe trois, de toute façon, des machines différentes. L'abstraction précitée permet de partir du programme Java et de générer les trois binaires pour les trois machines clientes possibles, sans effort.Quant aux cas où on a vraiment besoin d'être abstraits du système, c'est pour être capable de s'adapter aux changements d'écosystèmes qui ne préviennent pas. C'est pour les applications hébergées, pas les applications qui tournent sur un ordi de salon. Et même si c'est pas le fournisseur qui héberge, en 2019 (pardon, 2021,) les livrables de ce genre d'applis ce sont des images docker. Sur lesquelles Java entre autres est installé. Dont le fournisseur a bien évidemment lui-même choisi la version.