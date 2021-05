« Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de Microsoft Build d'OpenJDK, une nouvelle distribution gratuite d'OpenJDK qui est à code source ouvert et disponible gratuitement pour que chacun puisse la déployer partout », a écrit George Adams, Senior Program Manager chez Microsoft, dans un billet de blogue mardi. Il a rappelé que Java est fortement utilisé par Microsoft, avec plus de 500 000 JVM fonctionnant en interne. « Le Java Engineering Group est très fier de contribuer à l'écosystème Java et d'aider à alimenter des charges de travail telles que LinkedIn, Minecraft et Azure », a-t-il ajouté.L'OpenJDK de Microsoft inclut des binaires pour Java 11, basés sur OpenJDK 11.0.11+9, sur les environnements serveur et de bureau x64 sur Windows, macOS et Linux. L'entreprise a également publié un nouveau binaire en accès anticipé (Early Access) pour Java 16 pour Linux et Windows sur ARM, basé sur la dernière version OpenJDK 16.0.1+9. Selon Microsoft, cette nouvelle version de Java 16 est déjà utilisée par des millions de joueurs de Minecraft, avec la dernière version 21W19A de Minecraft Java Edition Snapshot, qui a été mise à jour pour inclure un runtime Java 16 basé sur l'OpenJDK de Microsoft.« Nous avons déployé notre propre version d'OpenJDK sur des centaines de milliers de VM chez Microsoft et LinkedIn. Dans l'ensemble, Microsoft a plus de 500 000 machines virtuelles exécutant Java chez Microsoft », a renchéri Julia Liuson, vice-présidente de la division des développeurs de Microsoft. « Nous fournissons aussi ce service aux clients pour Azure », a-t-il ajouté. Microsoft publie en outre les images Docker OpenJDK et les Dockerfiles correspondants. Ces images pourront être utilisées par toute application Java ou tout composant d'application Java pour un déploiement n'importe où, y compris Microsoft Azure.Outre ces points, Adams a annoncé que les versions d'OpenJDK 11 de Microsoft Build of OpenJDK bénéficient d'un support à long terme (LTS) et recevront des mises à jour trimestrielles gratuites. De même, il a ajouté que les binaires de l'OpenJDK de Microsoft peuvent contenir des corrections et des améliorations rétrocompatibles que l'équipe juge importantes pour les clients et les utilisateurs internes, mais qui n'ont pas été incorporées dans le projet OpenJDK en amont en raison de décisions indépendantes de la volonté de Microsoft.Selon lui, les corrections et les améliorations qui n'ont pas encore été officiellement intégrées en amont seront clairement signalées dans les notes de publication et le code source sera disponible. La version d'OpenJDK de Microsoft constitue une étape importante pour l'entreprise qui s'impose davantage comme un acteur clé de la communauté de Java. « Nous avons été un innovateur pour de nombreux langages de programmation dans le passé. Java est le dernier en date des langages de programmation que nous prenons en charge », a déclaré Liuson.« Si vous pensez à l'histoire, nous avons été dans C++, C#, TypeScript, et Python beaucoup plus tôt. Nous nous sommes concentrés sur Java au cours des dernières années », explique Liuson. Une partie de cette prise en charge se présente aujourd'hui sous la forme du pack d'outils Java pour Visual Studio Code, comme Maven pour Java, les extensions de Red Hat, un débogueur pour Apache Tomcat et la prise en charge de la complétion de code IntelliCode de Microsoft assistée par l'IA pour Java. Java reste l'un des trois principaux langages de programmation et sur VS Code, il approcherait du million d'utilisateurs.Cependant, il serait inférieur aux deux millions de développeurs Python qui utilisent VS Code. « Nous pensons que Microsoft occupe une position unique pour être un partenaire de la communauté des langages. Nous pouvons apporter une contribution directe à la communauté JDK et nous offrons un outil de classe mondiale, à savoir VS Code », déclare Liuson.Les contributions de Microsoft à OpenJDK comprennent des travaux sur le collecteur de déchets et des capacités d'écriture pour le runtime Java. En conclusion, la version Microsoft d'OpenJDK est disponible gratuitement et peut être déployée dans les plans de soutien Azure admissibles. Elle comprend des binaires pour Java 11 basés sur OpenJDK 11.0.11, sur serveur x64, et des environnements de bureau sur macOS, Linux et Windows.Source : Annonce de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la version d'OpenJDK de Microsoft ?