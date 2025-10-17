Le rapport annuel met en évidence l'élan croissant de Jakarta EE, la plate-forme surpassant Spring en tant que premier choix pour les développeurs cloud natives

La popularité de Jakarta EE prend de l'essor : l'adoption de Jakarta EE a dépassé Spring pour la première fois, avec 58 % des répondants qui utilisent Jakarta EE contre 56 % utilisant Spring. Cela marque une étape importante et confirme la position de Jakarta EE en tant quenvironnement Java principal pour la création d'applications cloud natives. Les données reflètent la reconnaissance croissante du rôle fondamental de Jakarta EE dans l'environnement moderne Java dentreprise.

: l'adoption de Jakarta EE a dépassé Spring pour la première fois, avec 58 % des répondants qui utilisent Jakarta EE contre 56 % utilisant Spring. Cela marque une étape importante et confirme la position de Jakarta EE en tant quenvironnement Java principal pour la création d'applications cloud natives. Les données reflètent la reconnaissance croissante du rôle fondamental de Jakarta EE dans l'environnement moderne Java dentreprise. Jakarta EE 11 a été rapidement adopté par la communauté : Jakarta EE 11 a déjà été choisi par 18 % des répondants. Cette adhésion précoce témoigne d'un vif intérêt dans toutes les régions et les tailles d'entreprise. Le modèle flexible de publication échelonnée de la communauté, qui offre un accès anticipé aux profils Core et Web, aide les développeurs à s'éloigner des anciennes versions de Java EE et à adopter plus rapidement de nouvelles innovations.

: Jakarta EE 11 a déjà été choisi par 18 % des répondants. Cette adhésion précoce témoigne d'un vif intérêt dans toutes les régions et les tailles d'entreprise. Le modèle flexible de publication échelonnée de la communauté, qui offre un accès anticipé aux profils Core et Web, aide les développeurs à s'éloigner des anciennes versions de Java EE et à adopter plus rapidement de nouvelles innovations. Changements de version de Java : l'adoption de Java 21 a bondi à 43 %, contre 30 % en 2024. Java 17 et Java 8 ont connu tous deux des baisses, tandis que Java 11 a connu un rebond et s'élève maintenant à 37 %. Les données suggèrent que les développeurs sont de plus en plus disposés à adopter de nouvelles versions de Java peu de temps après la sortie.

: l'adoption de Java 21 a bondi à 43 %, contre 30 % en 2024. Java 17 et Java 8 ont connu tous deux des baisses, tandis que Java 11 a connu un rebond et s'élève maintenant à 37 %. Les données suggèrent que les développeurs sont de plus en plus disposés à adopter de nouvelles versions de Java peu de temps après la sortie. Stratégies de migration vers le cloud : le portage virtuel (lift-and-shift) reste la principale approche (22%), mais les équipes considèrent également une variété d'approches de modernisation. Certains prévoient de migrer progressivement avec des micro-services (14%), d'autres modernisent les applications pour tirer parti des fonctionnalités du cloud (14%), tandis qu'une partie est déjà entièrement basée sur le cloud (14%). Au même temps, l'incertitude augmente, avec 20% des développeurs n'étant toujours pas sûrs de leur stratégie.

: le portage virtuel (lift-and-shift) reste la principale approche (22%), mais les équipes considèrent également une variété d'approches de modernisation. Certains prévoient de migrer progressivement avec des micro-services (14%), d'autres modernisent les applications pour tirer parti des fonctionnalités du cloud (14%), tandis qu'une partie est déjà entièrement basée sur le cloud (14%). Au même temps, l'incertitude augmente, avec 20% des développeurs n'étant toujours pas sûrs de leur stratégie. Les priorités de la communauté : la préparation au cloud natif et l'adoption plus rapide des spécifications sont en tête de l'ordre du jour, ainsi qu'un intérêt constant pour l'innovation et l'alignement de Java SE.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 650 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Jakarta EE, anciennement Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) et Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), est un ensemble de spécifications qui étend Java SE avec des spécifications pour des fonctionnalités d'entreprise telles que l'informatique distribuée et les services web. Les applications Jakarta EE sont exécutées sur des environnements d'exécution de référence, qui peuvent être des microservices ou des serveurs d'applications, qui gèrent les transactions, la sécurité, l'évolutivité, la concurrence et la gestion des composants qu'ils déploient.Jakarta EE est défini par sa spécification. La spécification définit les API (interface de programmation d'application) et leurs interactions. Comme pour les autres spécifications Java Community Process, les fournisseurs doivent répondre à certaines exigences de conformité afin de déclarer leurs produits conformes à Jakarta EE. Voici quelques exemples de contextes dans lesquels les environnements d'exécution référençant Jakarta EE sont utilisés : commerce électronique, comptabilité, systèmes d'information bancaires.La Fondation Eclipse, l'une des plus grandes fondations de logiciels open source au monde, a annoncé la disponibilité du rapport "", la ressource la plus complète du secteur pour obtenir des informations techniques sur Java d'entreprise. Actuellement dans sa huitième édition, le rapport met en évidence l'accélération de l'adoption de Jakarta EE et son rôle croissant dans l'alimentation des applications cloud natives. Le rapport d'étude 2025 sur les développeurs Jakarta EE est disponible en téléchargement dans son intégralité ici.», a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse. «Réalisée du 18 mars au 5 juin 2025, l'enquête a recueilli les idées de plus de 1 700 participants, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2024, ce qui en fait l'une des vues communautaires les plus complètes de l'écosystème Java d'entreprise. Voici les principales conclusions du rapport d'étude 2025 sur les développeurs Jakarta EE :Le rapport détude sur les développeurs Jakarta EE reste une ressource vitale pour les développeurs, les architectes et les chefs d'entreprise, et offre une vision claire des tendances actuelles et des orientations futures pour le Java d'entreprise. La communauté Jakarta EE accueille les contributions et la participation des individus et des organisations. Avec le groupe de travail Jakarta EE à l'uvre sur la prochaine version, y compris des fonctionnalités cloud natives innovantes, le moment n'a jamais été aussi propice pour s'impliquer.Pour les organisations qui s'appuient sur Java d'entreprise, l'adhésion au groupe de travail Jakarta EE offre une occasion unique de façonner l'avenir, tout en bénéficiant d'initiatives marketing et d'un engagement direct avec les principaux contributeurs.La Fondation Eclipse offre à sa communauté mondiale des individus et des organisations un environnement favorable aux entreprises pour la collaboration et l'innovation en matière de logiciels libres. Elle héberge Eclipse IDE, Adoptium, Software Defined Vehicle, Jakarta EE, Open VSX et plus de 400 projets open source, y compris des environnements d'exécution, des outils, des registres, des spécifications et des frameworks pour les applications cloud et périphériques, l'IoT, l'IA, l'automobile, l'ingénierie système, les conceptions de processeurs ouverts, et bien d'autres. Basée à Bruxelles, en Belgique, la Fondation Eclipse est une association internationale à but non lucratif soutenue par plus de 300 membres.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?