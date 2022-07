des API spécialisées dans le poste client (JFC et donc Swing, AWT et Java2D) ;

des API d'usage général comme JAXP (pour le parsing XML) ;

de JDBC (pour la gestion des bases de données).

les Java Specification Requests (JSR), constituant les spécifications de la version considérée ;

un Java Development Kit (JDK), contenant les bibliothèques logicielles ;

un Java Runtime Environment (JRE), contenant le seul environnement d'exécution (compris de base dans le JDK).

J2SE a été renommée Java SE par Sun Microsystems juste après son rachat par Oracle. Java SE 7 était la première version de l'environnement de développement populaire depuis qu'Oracle a hérité du langage orienté objet via cette acquisition pour 7,4 milliards de dollars en 2009. Oracle a annoncé en juillet 2011 la sortie de Java SE 7 en août de cette même année. Cette version n'a toutefois été préconisée à la communauté d'utilisateurs qu'un an plus tard. Elle a été mise à jour plusieurs fois de suite principalement pour corriger des failles de sécurité.Java SE est composée, outre les API de base :À chaque version de Java SE correspond notamment, comme toutes les éditions Java :Donald Smith, directeur de la gestion des produits Java d'Oracle, a déclaré l'année dernière que Java SE 7 était retiré du marché après plus de dix ans. Cela signifie qu'il n'y aura plus de nouveaux correctifs ni de mises à jour, mais que les utilisateurs pourront bénéficier du service Sustaining Support pour accéder aux correctifs logiciels existants via le site Web My Oracle Support.« Les utilisateurs qui utilisent Java SE 7 devraient envisager de migrer vers Java SE 8, ou vers une version ultérieure de Long-Term Support Java d'Oracle, telle que Java 11, afin de bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités, d'améliorations des performances et d'un flux continu de corrections et de mises à jour de la part d'Oracle, comme décrit dans la Java SE Support Roadmap », a-t-il déclaré.« Les utilisateurs qui s'appuient sur Java SE 7 pour exécuter un produit Oracle peuvent continuer à utiliser Java SE 7 jusqu'à ce qu'il atteigne la phase de support durable ou jusqu'à ce qu'une version de ce produit Oracle supprime Java SE 7 de sa matrice de support. Après cela, les utilisateurs auront la possibilité de passer à la prochaine version de Java SE supportée, conformément à la matrice de support pour les produits Oracle spécifiques. »Des sociétés comme Azul ont promis de maintenir les mises à jour et les services pour Java 6/7 jusqu'en 2027, donc d'un point de vue technique il y a des options. Cependant, il y a aussi des questions concernant les licences.En septembre 2021, lorsqu'Oracle a lancé Java 17, il a commencé à proposer une licence gratuite avec des mises à jour trimestrielles gratuites pendant trois ans mais, uniquement pour cette itération, pas pour les versions antérieures telles que Java 7, 8 et 11.À 69 %, la majorité des répondants de l’enquête JRebel ont déclaré utiliser Java 8 comme langage de programmation de choix dans leur application principale. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 58 % de répondants utilisant Java 8 l'année dernière. JavaScript et Java 11 suivent avec 40 % et 36 %, respectivement.Notons que les personnes interrogées pouvaient choisir plusieurs réponses si plus d'un langage de programmation était utilisé dans leur application. 16 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Java 12 ou une version plus récente, et 15 % ont déclaré utiliser Java 7 ou une version plus ancienne. Groovy (10 %), Kotlin (9 %), Scala (6 %) et d'autres langages (6 %) complètent le reste des réponses.Jusqu'à présent, Oracle a adopté une approche douce de l'audit de Java via ses équipes de vente. Mais le kit de développement logiciel omniprésent a fait son chemin dans les audits officiels d'Oracle que de nombreux utilisateurs considèrent avec une certaine appréhension depuis le début de l'année.L'architecture d'application est la première étape de la création d'une application. Les entreprises luttent régulièrement pour identifier la meilleure façon de construire leur application. Près de la moitié (49 %) des personnes interrogées travaillent désormais sur des applications basées sur des microservices. Il est également important de noter que l'utilisation des microservices est restée stable par rapport aux données de l'année dernière, où 51 % de la population statistique utilisaient des microservices.Cela peut indiquer que l'adoption des microservices est devenue moins prioritaire au sein de la communauté Java, ou peut-être qu'une telle transition a été mise en attente cette année avec le climat économique actuel. Les personnes interrogées étaient autorisées à sélectionner plusieurs réponses. Derrière les microservices, le monolithe est l'architecture la plus utilisée, avec 42 %. SOA (29 %), mobile (23 %) et desktop (18 %). Les architectures Serverless (10 %) et d'autres architectures (4 %) constituent le reste de l'utilisation déclarée.Il ne semble pas y avoir beaucoup de variété dans les serveurs d'applications car, comme l'année dernière, Tomcat domine l'utilisation, augmentant à 66 % des répondants cette année contre 61 % l'année dernière. Le serveur d'applications le plus utilisé est JBoss/WildFly (19 %), suivi de WebLogic (18 %), Jetty (15 %) et WebSphere (14 %). Enfin, Glassfish et d'autres serveurs étaient représentés chacun par 6 % de la population statistique.Il est clair que Tomcat fait quelque chose de bien pour récolter une part aussi importante du marché, et même une augmentation de son utilisation déclarée en comparaison avec l'année précédente. Cela est probablement dû au fait que Tomcat est hautement compatible avec d'autres plateformes comme Hybris, Spring Boot, Docker, AWS, et autres.Il a été demandé aux développeurs d'énumérer les environnements de développement intégrés qu'ils utilisent professionnellement. Il est probable qu'aucune technologie ne soit plus importante pour les développeurs que les IDE. Il y a quelques années encore, les développeurs auraient mis en doute l'intérêt de dépenser de l'argent pour un IDE.Cependant, les données de l'année dernière indiquaient un changement de mentalité qui se poursuit cette année. Avec 65 % des personnes interrogées utilisant IntelliJ IDEA, 48 % utilisant Eclipse et 27 % utilisant VSCode, il est évident que les utilisateurs de Java ressentent le besoin d'un IDE riche en fonctionnalités comme IntelliJ. L'IDE le plus utilisé ensuite, NetBeans, arrive à 13 %. Les IDE basés sur Rowser et les autres IDE se situent respectivement à 4 % et à 2 %.Dans cette question, nous avons demandé aux répondants de sélectionner la ou les bases de données qu'ils utilisent actuellement. La base de données la plus populaire est MySQL (43 %), suivie de près par Oracle DB et PostgreSQL (36 % chacun). Vient ensuite MongoDB, avec 29 % des personnes interrogées. Les autres SQL (un fourre-tout pour les bases de données qui ne figurent pas explicitement dans les choix de réponses) arrivent en deuxième position avec 16 % des répondants. Les bases de données les moins utilisées sont NoSQL, Cassandra et Neo4j avec respectivement 11 %, 8 % et 5 % d'utilisation.JRebel a demandé aux répondants de sélectionner la distribution JRE/JDK qu'ils utilisent. L'année dernière, près de 50 % des répondants utilisaient Oracle Java, et ce chiffre est passé à 59 % cette année. « Nous nous attendions à voir une plus grande transition d'Oracle vers d'autres distributions Java étant donné les coûts de licence élevés d'Oracle, mais ce n'est pas le cas », indique le rapport.Les entreprises sont plus lentes à changer d'architecture logicielle que les entreprises plus petites et plus agiles. En dehors d'Oracle Java, 22 % des répondants ont déclaré utiliser AdoptOpenJDK et 10 % ont déclaré utiliser Amazon Corretto. Des distributions telles que Azul Zulu, GraalVM, OpenLogic, et d'autres, ont toutes été déclarées entre 4 % et 6 % d'utilisation.Source JRebel