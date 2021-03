L'avènement de HTML5 a donné naissance à un mouvement d'ensemble vers une plateforme Web sans plug-in. Fin 2015, les éditeurs de navigateurs avaient déjà commencé à mettre fin au support des standards basés sur les plug-ins ; éliminant ainsi la possibilité d’y intégrer Flash, Silverlight, les applets Java, entre autres. Cette tendance a également poussé les entreprises derrière ces technologies à les mettre aux oubliettes ou à envisager de le faire.Dans la foulée, Oracle a marqué l'API Applet obsolète dans Java 9 . Toutefois, ce n'est que maintenant qu'elle sera définitivement supprimée du JDK.L'API Applet « n'est presque plus utile puisque tous les fournisseurs de navigateurs Web ont soit supprimé la prise en charge des plug-ins de navigateur Java, soit annoncé leur intention de le faire », peut-on lire dans le JEP 398 mis à jour samedi 6 mars.En annonçant l'obsolescence de l'API Applet en 2016, Oracle avait demandé aux développeurs d’applications qui reposent sur le plug-in Java de navigateur d'envisager d’autres options telles que la migration des applets Java (qui reposent sur un plug-in de navigateur) à Java Web Start, qui ne dépend d'aucun plug-in.Java Web Start est une technologie de déploiement d’applications qui vous permet de lancer des applications complètes en un seul clic à partir de votre navigateur Web. Parmi les avantages attribués à cette technologie, on peut noter que contrairement aux applets Java, les applications Java Web Start ne s'exécutent pas à l’intérieur du navigateur. Java Web Start garantit aussi l'exécution de la version la plus récente de l'application et ne fait pas appel à des procédures d'installation ou de mise à niveau compliquées : la mise à jour est transparente. Java Web Start était encore recommandée si la performance est d’un enjeu crucial.Face à ces avantages qu’offre Java Web Start, il faut encore noter que les applets Java ne tenaient plus leurs promesses de sécurité. Mais la technologie Java Web Start a elle-même été abandonnée par la suite. Oracle a en effet annoncé en mars 2018 qu'il n'allait pas l'inclure dans Java SE 11 et les versions ultérieures du JDK, obligeant les développeurs à explorer d'autres technologies de déploiement.Regrettez-vous les applets Java ? Quelles technologies de remplacement utilisez-vous étant donné que Java Web Start a également été déprécié ?Pourquoi ? Partagez votre expérience