La version stable du Java Developpement Kit 14 est prévue pour février 2020 Petit aperçu de fonctionnalités en préversion 5PARTAGES 11 0 Le cycle de sortie de Java a changé de façon assez profonde récemment, ce qui signifie que nous obtenons de nouvelles fonctionnalités à un rythme plus rapide qu'auparavant. Aujourd'hui nous parlerons de deux fonctionnalités intéressantes du langage.



Améliorations au niveau du switch



Selon certains professionnels, l'instruction switch classique en Java n'est pas géniale. Contrairement à de nombreuses autres parties de Java, elle n'a pas été correctement repensée lors du retrait des fonctionnalités de C il y a toutes ces années. Le défaut clé est la "chute par défaut". Cela signifie que si vous oubliez de mettre une clause break dans chaque cas, le traitement se poursuivra jusqu'à la clause case suivante.



Un autre défaut est que les variables sont étendues à l'intégralité du switch , vous ne pouvez donc pas réutiliser un nom de variable dans deux clauses case différentes. De plus, une clause par défaut n'est pas requise, ce qui laisse les lecteurs du code dans l'incertitude quant à savoir si une clause a été ou non oubliée.



Et bien sûr, il y a aussi la principale limitation - le type à activer ne peut être qu'un entier, une énumération ou une chaîne.



String instruction; switch ( trafficLight ) { case RED: instruction = "Stop" ; case YELLOW: instruction = "Prepare" ; break ; case GREEN: instruction = "Go" ; break ; } System.out.println ( instruction ) ;

Le code ci-dessus ne se compile pas, car il n'y a pas de clause default par défaut, laissant instruction indéfinie. Mais même s'il compilait, il n'imprimerait jamais "Stop" en raison du break manquant.



Dans le cadre du Project Amber, switch a bénéficié de quelques changements ! Ils ont été lancés en préversion dans JDK 12 et à nouveau dans 13 et sont au moment de la rédaction destinés à être publiés dans JDK 14. Les développeurs vont disposer d'une nouvelle fonctionnalité lorsque switch sera utilisé comme instruction. En outre, il pourra également être utilisé comme une expression à l'avenir.



Bienvenue case X ->



Dans la syntaxe de switch , il est désormais possible de se servir de case X -> en plus du traditionnel case X: . Dans ces cas d'utilisations, seule l'expression ou l'instruction sur le côté droit de la flèche sera exécutée. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de vous rappeler d'utiliser break pour sortir du switch dès lors qu'une languette va correspondre.



String quantityString; switch ( n ) { case 1 -> quantityString = "one" ; case 2 -> quantityString = "two" ; default -> quantityString = "many" ; }

Expressions switch



switch peut désormais être utilisé comme expressions, c'est-à-dire qu'il peut retourner une valeur. Cela signifie que nous n'aurons pas à déclarer d'abord une variable, puis à affecter une valeur dans chaque branche. Combiné avec des étiquettes de flèche, il nous permet d'exprimer notre intention en beaucoup moins de lignes de code:



String quantityString = switch ( k ) { case 1 -> "one" ; case 2 -> "two" ; default -> "many" ; } ;

Parfois, vous pourriez être obligé d'exécuter un bloc de code dans le cadre d'une expression de cas. Afin de combiner cela avec la syntaxe d'étiquette de flèche, vous devez yield une valeur à la fin du bloc:



DayType type = switch ( day ) { case 1 , 2 , 3 , 4 , 5 -> WEEKDAY; case 6 , 7 -> WEEKEND; default -> { logger.warn ( day + " is not a valid day. Legal values are [1..7]" ) ; yield UNKNOWN; } } ;

Vous pouvez également transformer les switch d'instruction en expression à l'aide des anciennes étiquettes de style en vous servant de yield .



Type type = switch ( day ) { case 1 , 2 , 3 , 4 , 5 : yield WEEKDAY; case 6 , 7 : yield WEEKEND; default : logger.warn ( day + " is not a valid day." ) ; yield UNKNOWN; } ;

N'oubliez pas que c'est la syntaxe des libellés fléchés qui empêche les chutes. Cela signifie que si vous oubliez de yield , l'expression de cas suivante sera évaluée et vous pourriez vous retrouver avec le mauvais résultat.



Qu'en pensent les professionnels ?



Le développeur Stephen Colebourne s'est laissé aller à un billet où il soulève quelques questions importantes concernant l'UX de ces fonctionnalités.



« Je ne suis pas convaincu des mérites du nouveau design. Pour être clair, il y a de bons aspects, mais dans l'ensemble, je pense que la solution est trop complexe et avec des choix de syntaxe désagréables.



« L'objectif principal est d'ajouter un formulaire d'expression, où vous pouvez affecter le résultat du switch à une variable. C'est un peu comme l'opérateur ternaire (par exemple. x != Null ? x : ""), qui est l'équivalent d'expression d'une instruction if. Une forme d'expression réduirait les problèmes comme la variable non définie ci-dessus, car elle rend plus évident que chaque branche doit entraîner une variable.



« Le plan actuel consiste à ajouter non pas une, mais trois nouvelles formes de commutation. Oui, trois.

Type 1: déclaration avec syntaxe classique. Comme aujourd'hui. Avec fall-through-by-default. Pas exhaustive.

Déclaration Fall-through-by-default retour autorisé, également continue / break une boucle Portée unique pour les variables La logique pour chaque cas est une séquence d'instructions pouvant se terminer par yield Non exhaustif - une clause par défaut n'est pas requise yield le rendement n'est pas autorisé

Type 2: Expression avec une syntaxe classique. NOUVEAU! Avec fall-through-by-default. Doit être exhaustive.

Expression Fall-through-by-default retour non autorisé, impossible de continue / break une boucle Portée unique pour les variables La logique pour chaque cas peut être une expression de rendement ou une séquence d'instructions se terminant potentiellement par yield Exhaustive - une clause par défaut est requise Doit utiliser yield pour renvoyer des valeurs

Type 3: instruction avec nouvelle syntaxe. NOUVEAU! Pas de fall-through. Pas exhaustive.

Déclaration L'interruption n'est pas autorisée retour autorisé, ainsi que continue / break sur une boucle aucun problème de portée variable, la logique pour chaque cas doit être une instruction ou un bloc Non exhaustif - une clause par défaut n'est pas requise yield n'est pas autorisé

Type 4: Expression avec une nouvelle syntaxe. NOUVEAU! Pas de fall-through. Doit être exhaustive.

Expression L'interruption n'est pas autorisée retour non autorisé, impossible de continue / break une boucle Aucun problème de portée variable, la logique pour chaque cas doit être une expression ou un bloc se terminant par yield Exhaustive - une clause par défaut est requise Doit utiliser yield pour renvoyer des valeurs, mais uniquement à partir de blocs (c'est implicite quand ce n'est pas un bloc)



Voici un exemple de type 4



// type 4 var instruction = switch ( trafficLight ) { case RED -> "Stop" ; case YELLOW -> "Prepare" ; case GREEN -> "Go" ; } ; System.out.println ( instruction ) ;

« Comme on peut le voir, la nouvelle syntaxe de type 3 et 4 utilise une flèche au lieu d'un deux-points. Et il n'est pas nécessaire d'utiliser break si le code se compose d'une seule expression. Il n'y a pas non plus besoin d'une clause par défaut lors de l'utilisation d'une énumération, car le compilateur peut l'insérer pour vous à condition que vous ayez inclus toutes les valeurs énumérées connues. Donc, si vous avez raté GREEN, vous obtiendrez une erreur de compilation.



« Le diable est bien sûr dans le détail.



« Premièrement, un point clairement positif. Au lieu de passer à travers en listant plusieurs étiquettes, elles peuvent être séparées par des virgules :



// type 4 var instruction = switch ( trafficLight ) { case RED, YELLOW -> "Stop" ; case GREEN -> "Go" ; } ; System.out.println ( instruction ) ;

« Simple et évident. En plus d'éviter de nombreux cas d'utilisation simples de sortie. Et si le code à exécuter est plus complexe qu'une expression ?



Ce qu'il dit de tout cela ?



« Les expressions switch de commutateur de type 4 sont correctes (bien que j'ai de réels problèmes avec l'extension de la syntaxe des flèches à partir de lambdas). Mon problème est avec les types 2 et 3. En réalité, ces deux types de switch seront très rares, et donc la plupart des développeurs ne les verront jamais. Compte tenu de cela, je pense qu'il serait préférable de ne pas les inclure du tout. Une fois que cela est accepté, il ne sert à rien de traiter les formes d'expressions comme un switch , car il n'aura en réalité pas beaucoup de connexions avec l'ancienne forme de déclaration. Je laisserais tomber les types 2 et 3 et autoriserais les expressions switch de type 4 à devenir ce qu'on appelle des expressions de déclaration.



// Stephen's expression switch var instruction = match ( trafficLight ) { case RED: "Stop" ; case YELLOW: "Prepare" ; case GO: "Go" ; } // Stephen's expression switch used as a statement (technically a statement expression) match ( instruction ) { case "Stop" : doStop ( ) ; case "Go" : doGo ( ) ; default : ; }

« Si vous ignorez la complexité et utilisez simplement des expressions switch de type 4, la nouvelle fonctionnalité est tout à fait raisonnable. Cependant, afin d'ajouter la seule forme de switch nécessaire à Java, nous devons également prendre en considération les deux autres ratés - type 2 et 3. À mon avis, la fonctionnalité doit revenir à la planche de travail, mais malheureusement je soupçonne que c'est maintenant trop tard pour ça ».





Correspondance de modèle pour instanceof



En tant que développeur Java, vous avez probablement été dans une situation où vous devez vérifier si un objet est d'un certain type, et si c'est le cas - le caster dans ce type. Ce modèle est largement utilisé par exemple dans les implémentations equals .



Introduit en tant que fonctionnalité en préversion dans JDK 14, instanceof est étendu pour prendre ce qu'on appelle un modèle de test de type au lieu d'un simple type. Un modèle de test de type se compose d'un prédicat et d'une variable de liaison.



Prenons cet exemple :



@Override public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj instanceof Person ) { Person other = ( Person ) obj; return this .name == other.name; } return false ; }

En utilisant cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez réécrire le code comme suit:



@Override public boolean equals ( Object obj ) { if ( obj instanceof Person other ) { return this .name == other.name; } return false ; }

Dans l'exemple ci-dessus, Person other est le modèle de test de type.



Dans le bloc if , vous pouvez utiliser other et il est garanti qu'il s'agit d'une Person . En revanche, other n'est pas accessible en dehors du bloc if .



if ( ! ( obj instanceof String s ) ) { System.out.println ( s ) ; // 1 } else { System.out.println ( s ) ; // 2 }

Comment activer les fonctionnalités en préversion ?



Les nouveaux changements switch ont actuellement le drapeau préversion dans la version JDK la plus récente (13). Cela signifie que vous ne devez probablement pas les utiliser dans une large mesure dans la base de code qui constitue votre gagne-pain. Les API peuvent changer et il y a toujours une chance que la fonctionnalité ne soit pas promue en fonction stable dans sa forme actuelle.



Il est cependant utile de les expérimenter. Essayer de nouvelles fonctionnalités est un bon moyen d'élargir votre ensemble de compétences, et s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas du tout quant à la convivialité d'une fonctionnalité, vous pouvez même fournir des commentaires aux développeurs JDK.



Pour commencer à expérimenter les préversions de ces fonctionnalités sur l'outil dont vous vous servez, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous:



Maven



Pour activer pendant la compilation, ajoutez la configuration suivante à maven-compiler-plugin :



<configuration> <release> 13 </release> <compilerArgs> --enable-preview </compilerArgs> </configuration>

Pour l'exécution du test, ajoutez la configuration suivante à maven-surefire-plugin et / ou maven-fail-safe-plugin :



<configuration> <argLine>--enable-preview</argLine> </configuration>

Gradle



Activez l'indicateur du compilateur pour la compilation et l'exécution des tests comme suit:



compileJava { options.compilerArgs += [ "--enable-preview" ] } test { jvmArgs '--enable-preview' }

IntelliJ



Accédez à Paramètres du projet> Projet et recherchez la liste déroulante Niveau de langage du projet. Si vous avez précédemment ciblé la version 13 et que vous souhaitez activer les fonctionnalités en préversion, choisissez 13 (Preview).





Sources : instanceOf )



