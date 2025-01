Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

L'abandon d'Oracle Java prend de l'ampleur

Des alternatives existent

Conclusion

Oracle a obtenu Java lors de l'acquisition de Sun Microsystems en 2009 pour un montant de 7,4 milliards de dollars. Elle a introduit pour la première fois deux nouveaux modèles de licence pour sa plateforme Java commerciale, Standard Edition (Java SE), en avril 2019, lorsqu'elle a commencé à facturer des droits de licence pour Java, qui était auparavant gratuit. Puis, depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE, passant d'un abonnement par utilisateur ou par processeur à un abonnement par employé. Les critiques ont qualifié ce changement de « prédateur », car les organisations qui utilisaient peu Java mais qui avaient un grand nombre d'employés risquaient d'être durement touchées par l'augmentation des coûts.Oracle a décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En clair, les nouvelles conditions exigent que les clients achètent désormais suffisamment d'abonnements en fonction du nombre total d'employés du client, qu'ils utilisent/exploitent le logiciel directement, indirectement ou pas du tout. Un client avec un petit nombre d'installations et un nombre élevé d'employés pourrait voir des factures de plusieurs millions de dollars par an.À titre d'exemple, un client comptant 20 000 employés utilisant JAVA SE à quelque titre que ce soit dans le cadre des nouvelles conditions d'abonnement devra acheter des abonnements universels JAVA SE pour l'ensemble des 20 000 employés, à un tarif mensuel de 6,75 $, soit un total de 1,62 million de dollars par an.En outre, il est nécessaire d'octroyer une licence aux employés, agents, sous-traitants et travailleurs temporaires de tiers qui prennent en charge les opérations commerciales internes des clients, ce qui nécessitera un examen plus approfondi et peut-être d'augmenter considérablement le nombre.Deux ans après l'introduction par Oracle de sa tarification basée sur le nombre d'employés pour Oracle Java SE, les inquiétudes restent vives. 82 % des utilisateurs d'Oracle Java ont exprimé un malaise à l'égard de son modèle de coût (le même pourcentage que celui indiqué dans l'enquête et le rapport Azul 2023 sur l'état de Java). Le pourcentage d'organisations envisageant des alternatives à Oracle Java a également augmenté de manière significative, passant de 72% en 2023 à 88% aujourd'hui. Les cinq principales raisons invoquées pour envisager une migration loin d'Oracle Java (où les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables) comprennent : le coût (42%), la préférence pour l'open-source (40%), les tactiques de vente d'Oracle (37%), l'incertitude créée par les changements continus de la tarification et des licences (36%), et les politiques restrictives d'Oracle (33%). Ces réponses soulignent que les entreprises recherchent de plus en plus des alternatives rentables, flexibles et transparentes à Oracle Java pour atténuer les risques financiers et opérationnels.Selon une étude, seul un client Oracle Java sur dix est susceptible de rester dans les parages suite aux modifications coûteuses apportées par Oracle à ses environnements de développement et d'exécution en janvier 2023.Le rapport de Dimensional Research révèle que le pourcentage d'utilisateurs d'Oracle Java envisageant de passer à d'autres JVM ou JDK basés sur une approche ouverte est passé de 72 % en 2023 à 88 % en 2024. La proportion de ceux qui souhaitent quitter Oracle a atteint 92 % en France et 95 % en Allemagne.« Cette insatisfaction croissante reflète un besoin pressant d'alternatives rentables qui s'alignent sur les budgets informatiques serrés. Le modèle de tarification d'Oracle n'a pas seulement alimenté les inquiétudes concernant l'accessibilité financière, mais a également incité les organisations à réexaminer leurs stratégies à long terme pour la gestion des coûts de licence et de support Java, entraînant une recherche d'options plus prévisibles et durables », indique l'étude nouvellement publiée, sponsorisée par le fournisseur de support et de plateforme Java ouverte Azul.Peu de temps après la mise en œuvre du nouveau modèle, les experts ont averti qu'il entraînerait une augmentation significative des prix pour les utilisateurs qui l'adopteraient. En juillet, la société mondiale de recherche technologique Gartner prévoyait que les utilisateurs du nouveau forfait d'abonnement seraient confrontés à des coûts entre deux et cinq fois supérieurs à ceux du modèle précédent basé sur l'utilisation.Avec la nouvelle tarification d’Oracle pour Java SE, de nombreuses entreprises cherchent des alternatives pour éviter des coûts excessifs. Heureusement, plusieurs options existent, qu'elles soient open source, commerciales ou hybrides. Voici un tour d'horizon des principales alternatives à Java SE d’Oracle.OpenJDK (Open Java Development Kit) est l’implémentation officielle et open source de Java, maintenue par la communauté et soutenue par de grands acteurs du secteur comme Red Hat, Amazon et Azul. Elle offre les mêmes fonctionnalités de base que Java SE d’Oracle.Elle présente des avantages : Gratuite et open source, mises à jour régulières et sécurisées, soutenue par de nombreux contributeurs et entreprises. Cependant, elle n'a pas de support officiel de la part d’Oracle et elle présente une dépendance à des fournisseurs tiers pour des mises à jour de long terme.Amazon Corretto est une diffusion sans coût, multiplateforme et prête pour la production du kit de développement Open Java (OpenJDK). Corretto est fourni avec une prise en charge longue durée qui inclut des améliorations de performances et des correctifs de sécurité. Amazon exécute Corretto en interne sur des milliers de services de production. Corretto est certifié compatible avec la norme Java SE. Grâce à Corretto, vous pouvez développer et exécuter des applications Java sur des systèmes d'exploitation courants, notamment Linux, Windows et macOS.Comme avantages, Corretto est entièrement gratuite, optimisée pour une utilisation dans le cloud AWS et le support à long terme et correctifs de sécurité sont garantis. Toutefois, elle est fortement liée à l’écosystème AWS, ce qui peut être un frein pour certaines entreprisesAzul propose plusieurs distributions basées sur OpenJDK, dont Azul Zulu (équivalent à OpenJDK avec support) et Azul Prime (optimisé pour de meilleures performances).Comme avantages nous pouvons citer le support commercial à des prix compétitifs, des performances améliorées avec Azul Prime et la compatibilité avec diverses plateformes (Windows, Linux, macOS). Cependant, certaines fonctionnalités avancées nécessitent une licence payante.Eclipse Temurin est une distribution OpenJDK développée par l’Adoptium Working Group (anciennement AdoptOpenJDK) et soutenue par la Fondation Eclipse.Il est gratuit et open source, soutenu par une communauté active et compatible avec de nombreux environnements. Cependant, il a moins d’optimisations spécifiques que certaines alternatives commerciales.Red Hat fournit une version OpenJDK avec un support à long terme, principalement destinée aux entreprises utilisant Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ou les solutions cloud associées.Le support commercial est inclus avec Red Hat Enterprise Linux et la stabilité et mises à jour garanties, mais il est mieux adapté aux entreprises déjà intégrées dans l’écosystème Red HatLe changement de modèle de tarification d'Oracle pour Java SE a provoqué une réaction significative de la part des clients, nombreux étant ceux qui considèrent ces augmentations comme excessives. Alors que certaines entreprises choisissent de rester avec Oracle en négociant des conditions plus favorables, d'autres se tournent vers des alternatives open source pour réduire leurs coûts et éviter les complexités associées aux nouvelles licences. Il est essentiel pour chaque organisation d'évaluer attentivement ses besoins et d'explorer toutes les options disponibles pour prendre une décision éclairée.Quoiqu'il en soit, la domination d’Oracle sur Java n’est plus une fatalité. Avec la montée en puissance d’OpenJDK et de ses déclinaisons, les entreprises disposent d’options viables pour éviter les coûts élevés des licences Oracle tout en bénéficiant d’un support adapté à leurs besoins.Sources : Azul Que pensez-vous de la tarification d'Oracle ? Utilisez-vous un produit Oracle ? Si oui, lequel ? Si vous avez effectué une migration, vers quelle solution vous êtes-vous tourné ?Quelles sont les principales difficultés que pourraient rencontrer les entreprises souhaitant migrer vers une autre distribution Java ?OpenJDK et d'autres alternatives sont-elles des solutions viables pour toutes les entreprises ?Certaines entreprises pourraient-elles utiliser cette situation comme une opportunité pour moderniser leur pile technologique ?