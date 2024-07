James Gosling annonce sa nouvelle aventure avec Amazon Web Services

« J'ai enfin pris ma retraite. Après un nombre fou d'années en tant qu'ingénieur logiciel, il est temps pour moi de m'amuser. Les sept dernières années passées chez Amazon ont été formidables, malgré le COVID-19 et la folie industrielle. J'ai une longue liste de projets secondaires à mener à bien. Je vais m'amuser ».James Gosling OC (né le 19 mai 1955) a obtenu sa licence en sciences informatiques en 1977 et son Ph.D. en informatique théorique en 1983. Gosling a travaillé pour Sun Microsystems entre 1984 et 2010 (26 ans). Chez Sun, il a inventé un système de fenêtrage Unix appelé NeWS, qui est devenu une alternative moins utilisée que le système X Window, toujours utilisé, parce que Sun ne lui a pas accordé de licence open source.Il est connu comme le père du langage de programmation Java. Il a eu l'idée de la VM Java en écrivant un programme pour porter un logiciel à partir d'un PERQ en traduisant le code Q Perq en assembleur VAX et en émulant le matériel. On lui attribue généralement l'invention du langage de programmation Java en 1994. Il a créé la conception originale de Java et mis en œuvre le compilateur et la machine virtuelle originaux du langage. Gosling fait remonter les origines de l'approche à ses débuts d'étudiant diplômé, lorsqu'il a créé une machine virtuelle en code p pour l'ordinateur DEC VAX du laboratoire, afin que son professeur puisse exécuter des programmes écrits en Pascal de l'UCSD. Dans le cadre des travaux menant à Java chez Sun, il a constaté qu'il était possible d'obtenir une exécution neutre du point de vue de l'architecture pour des programmes largement distribués en appliquant une philosophie similaire : toujours programmer pour la même machine virtuelle.Une autre contribution de Gosling a été la co-écriture du programme "bundle", connu sous le nom de "shar", un utilitaire décrit en détail dans le livre de Brian Kernighan et Rob Pike, The Unix Programming Environment.En mars 2011, Gosling rejoint Google. Six mois plus tard, il suit son collègue Bill Vass et rejoint une startup appelée Liquid Robotics. Fin 2016, Liquid Robotics est rachetée par Boeing. À la suite de cette acquisition, Gosling quitte Liquid Robotics pour travailler chez Amazon Web Services en tant qu'ingénieur distingué en mai 2017. Il a pris officiellement sa retraite en juillet 2024.Il a quitté Sun Microsystems le 2 avril 2010, après son rachat par Oracle Corporation, citant des réductions de salaire, de statut et de capacité de prise de décision, ainsi qu'un changement de rôle et des défis éthiques. Il a depuis adopté une position très critique à l'égard d'Oracle lors d'interviews, notant que « lors des réunions d'intégration entre Sun et Oracle, au cours desquelles nous étions interrogés sur la situation des brevets entre Sun et Google, nous pouvions voir les yeux de l'avocat d'Oracle briller ».Il a clarifié sa position lors du procès Oracle contre Google sur Android : « Bien que j'aie des divergences avec Oracle, dans ce cas, ils sont dans leur bon droit. Google a totalement escroqué Sun. Nous étions tous très perturbés, même Jonathan [Schwartz] : il a décidé de faire bonne figure et a essayé de transformer les citrons en limonade, ce qui a agacé beaucoup de gens chez Sun ». Cependant, il a approuvé la décision du tribunal selon laquelle les API ne devraient pas être protégées par le droit d'auteur.Fin 2015, beaucoup de rumeurs mettaient en avant des relations tendues entre la firme de Larry Ellison et ses évangélistes Java. Dans un tweet en août de cette année-là, Cameron Purdy, ancien vice-président senior, responsable du développement et évangéliste Java, a annoncé que la société avait tout simplement décidé de se séparer de lui pour « un meilleur président US ». Cela a également suscité le départ de Simon Ritter, un autre évangéliste Java d'Oracle.Mi-2016, assailli de toute part par des poursuites en justice, Oracle était encore au centre d’une protestation relative à une négligence constatée à l’égard de sa plateforme Java EE (Enterprise Edition). Il semblait qu’Oracle envisageait de se débarrasser de sa plateforme Java. Ce qui a commencé à se confirmer par un e-mail d’un haut responsable de la firme ayant pour objet : « Java – obsolescence programmée ». Cet email expliquerait en effet que l’entreprise a décidé de s’orienter vers le cloud pour rivaliser avec Salesforce et que « Java n’a plus aucun intérêt pour eux ».Rien qu’en mars 2016, Reza Rahman, un évangéliste Java EE d’Oracle a également claqué la porte, en affirmant être convaincu que son départ est la manière pour lui de continuer personnellement à mieux faire avancer les communautés Java et Java EE. Ce dernier est d’ailleurs l’un des leaders de Java EE Guardians, un groupe de personnes et organisations intéressées par la plateforme Java EE, y compris James Gosling.Le groupe Java EE Guardians a lancé en juin 2016 une pétition adressée aux hauts responsables d’Oracle dont Larry Ellison, le CTO et PCA d’Oracle, ainsi que les CEO Safra Catz et Mark Hurd. Ils disent être « préoccupés par le manque d’engagement actuel d’Oracle vis-à-vis de Java EE », et se disent prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir « pour préserver les intérêts de la communauté Java EE ». Ils notent en effet une réduction soudaine et prolongée de l’activité d’Oracle autour de Java EE.Le graphique suivant montre l’évolution de l’implication d’Oracle en ce qui concerne la résolution de problèmes relatifs au framework JavaServer Faces (JSF). Après un bon départ, on observe une baisse soudaine et prolongée de l’activité d’Oracle à partir d’octobre 2015.La tendance est également la même lorsqu’on regarde le nombre de soumissions de code pour JSF provenant d’Oracle. On observe cette même baisse brutale et prolongée à partir d’octobre 2015.La National Academy of Engineering (NAE) est une organisation non gouvernementale américaine à but non lucratif. Elle fait partie des Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, au même titre que l'Académie nationale des sciences (NAS), l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de la recherche (aujourd'hui les unités de programme de la NASEM).La NAE gère des programmes d'ingénierie visant à répondre aux besoins nationaux, encourage l'éducation et la recherche et reconnaît les réalisations supérieures des ingénieurs. Les nouveaux membres sont élus chaque année par les membres actuels, sur la base de leurs réalisations distinguées et continues en matière de recherche originale. La NAE est autonome dans son administration et dans la sélection de ses membres, partageant avec les autres académies nationales le rôle de conseiller du gouvernement fédéral.Pour ses réalisations, la National Academy of Engineering des États-Unis l'a élu collaborateur étranger :Pendant ses sept années chez Amazon Web Services (AWS), James Gosling a contribué à divers projets, notamment dans le domaine de l’Internet des objets et du cloud computing. Maintenant qu’il est à la retraite, il a une longue liste de projets personnels à explorer. Peut-être verra-t-on émerger de nouvelles idées révolutionnaires de sa part !James Gosling a marqué l’histoire de l’informatique avec Java. Sa passion pour la technologie et son désir de créer des solutions innovantes resteront dans les mémoires. Nous lui souhaitons une retraite bien méritée, pleine de découvertes et de moments amusants !Source : James Gosling Quelle est votre expérience avec le langage Java ? Avez-vous utilisé Java dans vos projets et quelles sont vos impressions sur ce langage ?Quels sont les défis auxquels les ingénieurs logiciels sont confrontés aujourd’hui ? Partagez vos expériences et discutez des enjeux actuels de l’industrie.Comment envisagez-vous votre propre retraite ? Quels plans avez-vous pour votre propre avenir professionnel ? Avez-vous des projets personnels ?Quels sont les projets personnels que vous aimeriez explorer si vous preniez votre retraite ? Partagez vos passions et vos aspirations.