Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

L'audit d'Oracle dans l'utilisation de Java des grandes entreprises

Exploration des Alternatives Open Source à Java

Amazon Corretto : Amazon Corretto est une distribution d'OpenJDK par Amazon, utilisée en interne et proposée en tant que binaires téléchargeables gratuitement. Corretto JDK est testé TCK et disponible pour Linux, Windows et macOS. Il comprend des correctifs d'Amazon qui ne sont pas encore intégrés dans les projets de mise à jour correspondants d'OpenJDK.

Red Hat OpenJDK : La build de Red Hat d'OpenJDK est une implémentation gratuite et open source de la plateforme Java, Standard Edition (Java SE) qui est prise en charge sur Windows et Red Hat Enterprise Linux.

Flexibilité et personnalisation : possibilité de modifier le code source pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.

Indépendance du fournisseur : moins de dépendance à un seul fournisseur, ce qui réduit le risque de blocage du fournisseur.

Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Oracle décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En clair, les nouvelles conditions exigent que les clients achètent désormais suffisamment d'abonnements en fonction du nombre total d'employés du client, qu'ils utilisent/exploitent le logiciel directement, indirectement ou pas du tout. Un client avec un petit nombre d'installations et un nombre élevé d'employés pourrait voir des factures de plusieurs millions de dollars par an.À titre d'exemple, un client comptant 20 000 employés utilisant JAVA SE à quelque titre que ce soit dans le cadre des nouvelles conditions d'abonnement devra acheter des abonnements universels JAVA SE pour l'ensemble des 20 000 employés, à un tarif mensuel de 6,75 $, soit un total de 1,62 million de dollars par an.En outre, il est nécessaire d'octroyer une licence aux employés, agents, sous-traitants et travailleurs temporaires de tiers qui prennent en charge les opérations commerciales internes des clients, ce qui nécessitera un examen plus approfondi et peut-être d'augmenter considérablement le nombre.Pour les nouveaux clients, ce dernier modèle s'appliquera immédiatement et pour les clients existants, ce modèle pourrait s'appliquer lors du prochain renouvellement. Bien qu'Oracle puisse signaler que les clients existants pourraient être en mesure de renouveler selon les conditions précédentes, cela ne doit pas être considéré comme une garantie. Les coûts initiaux publiés pour le modèle sont les suivants :Les experts du secteur ont souligné que les entreprises qui utilisent peu Java devraient acquérir une licence pour chaque employé dans le cadre du dernier modèle, ce qui constitue un changement radical par rapport au modèle proposé précédemment par Oracle. Gartner a estimé que le modèle d'abonnement par employé serait deux à cinq fois plus cher que l'ancienne version.Alors que les petites entreprises ne comptant qu'une centaine d'employés ont reçu des lettres d'audit d'Oracle leur demandant de clarifier leur position en matière de licences Java, l'entreprise s'était jusqu'à présent abstenue d'interroger les plus grandes entreprises. Mais cela a changé au cours des derniers mois, selon Craig Guarente, fondateur et PDG de Palisade Compliance, une société indépendante de conseil en matière de licences Oracle.« Il y a un mois, j'aurais dit qu'Oracle n'auditait pas les entreprises du Fortune 100 ou du Fortune 200, et qu'il y avait donc un seuil au sommet, mais il n'y en a plus aujourd'hui », a-t-il déclaré. « Au cours du mois dernier, nous avons vu des lettres d'audit officielles d'Oracle adressées à des entreprises du Fortune 100. Certaines d'entre elles étaient des utilisateurs d'abonnements Oracle Java existants, dont les renouvellements étaient imminents, tandis que d'autres ne payaient rien à Oracle pour Java, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de différence ».Guarente s'exprimait lors d'un webinaire organisé par Azul, qui aide les entreprises à abandonner Oracle Java au profit d'alternatives open source.Donna Walker, directrice des ventes aux entreprises chez Azul, a déclaré qu'Oracle avait demandé des frais de licence annuels de 4 millions de dollars lorsqu'un client du secteur de la vente au détail est passé à une licence par employé lors du déploiement d'un nouveau système de point de vente. Mais en utilisant Oracle Java pour le système de point de vente et en migrant le reste vers Java libre, le client a pu réaliser une économie de 90 %, a-t-elle affirmé.Guarente a conseillé aux clients d'évaluer leur position et de ne payer pour Java que si cela s'avère nécessaire. La signature d'un accord à long terme peut faire d'un client l'otage de la fortune lorsqu'il s'agit de renouveler son contrat, a-t-il déclaré.« Une fois que vous êtes engagé, si vous payez un million de dollars par an à Oracle et que vous avez souscrit un abonnement de trois ans, que pensez-vous qu'il se passera au moment du renouvellement ? Il ne s'agira pas d'un million de dollars, mais du montant qu'Oracle peut générer, et si vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas vous éloigner d'Oracle à ce moment-là dans les 30 ou 60 jours, votre renouvellement augmentera considérablement ».L'année dernière, Gartner a déclaré que l'expérience des clients depuis l'introduction du nouveau modèle montrait une forte augmentation des coûts de licence d'Oracle, de sorte que d'ici 2026, plus de 80 % des applications Java seront déployées sur des runtimes tiers, contre 65 % en 2023.En février 2023, Gartner a averti qu'Oracle « cible activement les organisations » sur la conformité à Java suite à l'introduction de nouvelles conditions contractuelles pour le code.En juillet de l'année dernière, les médias ont révélé qu'Oracle envoyait des courriels non sollicités à des entreprises pour discuter de contrats d'abonnement à Java, apparemment dans le but d'extraire des informations qui pourraient lui être utiles lors de futures négociations de licence.Dans le contexte actuel où Oracle a modifié sa politique de licence pour Java, de nombreuses entreprises cherchent des alternatives open source pour éviter les coûts supplémentaires. Voici quelques-unes des options open source les plus populaires qui peuvent servir de remplacement à Oracle Java SE :Ces alternatives offrent non seulement une échappatoire aux nouvelles politiques de licence d’Oracle, mais elles peuvent également fournir une flexibilité accrue et une indépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur. En adoptant ces solutions open source, les entreprises peuvent bénéficier d’une plus grande transparence, d’un contrôle accru sur leur pile technologique et potentiellement de coûts réduits.En considérant ces alternatives, les entreprises doivent évaluer leurs besoins spécifiques, leurs capacités techniques et leur stratégie à long terme pour s’assurer qu’elles choisissent la solution la plus adaptée à leur environnement et à leurs objectifs commerciaux.Sources : Amazon Coretto Quel impact la nouvelle politique de licence Java d’Oracle a-t-elle eu sur votre stratégie informatique globale ?Comment évaluez-vous le rapport coût-bénéfice des licences logicielles dans votre entreprise ?Avez-vous déjà été confronté à un audit de licence logicielle et comment votre entreprise y a-t-elle répondu ?Quelles mesures votre entreprise a-t-elle prises pour se préparer à d’éventuels audits futurs ?Dans quelle mesure la dépendance à un fournisseur unique affecte-t-elle votre prise de décision en matière de technologie ?Comment la communauté open source peut-elle jouer un rôle dans la réduction des coûts de licence et la diversification des options technologiques ?Quels sont les défis et opportunités que vous percevez dans la transition vers des alternatives open source ?Quelle est votre perspective sur l’équilibre entre les coûts de licence et le support technique offert par les fournisseurs de logiciels ?Comment la transparence des fournisseurs de logiciels sur les politiques de licence influence-t-elle votre confiance et vos relations commerciales ?Quelles stratégies recommanderiez-vous pour négocier avec les fournisseurs de logiciels afin d’obtenir les meilleures conditions de licence ?