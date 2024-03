Parmi les 440 réponses à notre enquête, trois thèmes clés sont ressortis. Premièrement, Java est là pour rester : 60 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise prévoit d'ajouter des développeurs Java au cours de l'année à venir, et 42 % prévoient d'augmenter leur budget pour les outils de développement Java. Ces investissements dans les outils et les talents témoignent du rôle de Java en tant qu'épine dorsale stable des applications d'entreprise.



Deuxièmement, l'informatique dématérialisée est une nécessité pour rester agile dans l'environnement commercial d'aujourd'hui. Seuls 13 % des répondants ont déclaré n'utiliser aucun fournisseur de services cloud. Mais l'investissement dans le cloud n'a de sens que si vos outils et processus peuvent fonctionner à la vitesse du cloud ; une boucle DevOps rapide et itérative est essentielle. Sans cela, les déploiements dans le nuage reviennent à conduire une Ferrari jusqu'à l'épicerie. Mais les résultats montrent que certaines entreprises ont du mal à suivre le rythme, avec des frictions liées aux performances et aux vitesses de déploiement.



Population de l'enquête

L'adoption de Java 21 devrait s'accélérer

Les EDI Java

Investissements et confiance dans Java

Le Cloud : une nécessité pour l’agilité des entreprises

Productivité des développeurs : Un enjeu majeur

Conclusion

Le rapport 2024 sur la productivité des développeurs Java est basé sur une enquête anonyme menée entre novembre 2023 et janvier 2024. L'enquête a reçu un total de 440 réponses provenant de 72 pays, la majorité des réponses provenant des États-Unis (27 %), de la Chine (16 % ), Inde (6 %), Allemagne (4 %) et Italie (3 %).Rod Cope, Directeur de la technologie chez Perforce, a déclaré :Alors que la plupart des personnes interrogées ont indiqué leur rôle de développeur Java (42 %) ou d'architecte Java (22 %), l'enquête de cette année a vu davantage de personnes interrogées occuper des postes de direction par rapport à 2023, notamment chef d'équipe (15 %) et directeur/vice-président (11 %)Les personnes interrogées représentaient un large éventail de tailles d'entreprises, des entreprises et organisations de taille moyenne aux startups et indépendants. La répartition par taille des entreprises était mixte, avec 29 % d'entreprises de plus de 1 000 salariés, 22 % d'entreprises de 100 à 1 000 salariés, 14 % d'entreprises de 20 à 100 salariés, 18 % d'entreprises de 1 à 20 salariés et 17 % décrivant des entreprises de plus de 1 000 salariés. leurs rôles en tant qu'entrepreneur ou indépendant.L'enquête de cette année a également constaté une augmentation des réponses des membres des équipes de développement Java comptant 10 développeurs ou plus par rapport à 2023. Cela dit, le plus grand nombre de réponses provenait des membres des équipes de 3 à 9 développeurs (29 %) ; Perforce estime que cela a du sens car la plupart des équipes Scrum se limitent à neuf développeursEn ce qui concerne les versions de Java que les développeurs utilisent le plus fréquemment, les avis sont partagés. Alors que 11 % des personnes interrogées ont déclaré avoir déjà effectué une mise à niveau vers Java 21, qui a été publié en septembre 2023, 24 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisaient Java 8 et 18 % Java 11.Perforce a déclaré s'attendre à ce que l'adoption de Java 21 augmente à mesure qu'Oracle accélère la fréquence des versions JDK de support à long terme, passant de tous les trois ans à tous les deux ans. Cela pourrait être un facteur permettant à Oracle Java de gagner du terrain par rapport aux versions génériques d'OpenJDK par rapport à 2023, a déclaré Perforce.« La charge de la mise à niveau des JDK était autrefois très importante en raison des nombreux ensembles de fonctionnalités publiés à chaque nouvelle version », indique le rapport. « Aujourd'hui, de nombreuses entreprises réalisent qu'il est beaucoup plus facile de maintenir la prise en charge de la dernière version de Java en raison d'un groupe plus restreint de fonctionnalités introduites à chaque version ».« En définitive, le support à long terme et la sécurité vont de pair, et le support à long terme garantit des correctifs et d'autres améliorations pour faire face aux nouvelles menaces de sécurité et protéger votre application commerciale ».Les répondants ont été interrogés sur les EDI Java qu'ils utilisaient. IntelliJ IDEA arrive en tête avec 41 % des répondants, comme c'est le cas depuis trois ans.Eclipse arrive en deuxième position, utilisé par 23 % des répondants, suivi de Microsoft Visual Studio Code (VSCode). La grande majorité (84 %) des utilisateurs d'IntelliJ IDEA ont déclaré qu'ils utilisaient également un autre EDI dans leur pratique de développement Java, VSCode étant le choix le plus courant.Le rapport indique que d'autres éléments de la pile technologique Java des personnes interrogées sont restés stables d'une année sur l'autre. Plus d'un tiers (36 %) des personnes interrogées ont déclaré utiliser Tomcat comme serveur d'application pour leur application principale, suivi de JBoss/Wildfly (15 %), WebLogic (12 %), WebSphere (10 %), Jetty (10 %) et Glassfish/Payara (8 %).L’enquête révèle une confiance renouvelée dans Java. En effet, dans l'ensemble, les résultats montrent que les investissements dans les outils et les talents Java sont en hausse. 60 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise prévoyait d'ajouter des développeurs Java supplémentaires au cours de l'année à venir et seulement 13 % ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas d'ajouter des développeurs Java ; 27 % supplémentaires ont déclaré qu'ils n'étaient pas sûrs.Les budgets consacrés aux outils de développement semblent rester stables alors que les entreprises sont confrontées à des vents contraires. 42 % des répondants prévoient d'augmenter leur budget d'outils, 22 % ne prévoient pas d'augmenter leur budget d'outils et 36 % ne sont pas sûrs. En outre, 31 % ont déclaré que leur budget annuel pour les outils (par développeur) s'élevait à 500 dollars ou plus. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 2023, où seulement 22 % des répondants ont déclaré que leur budget outil était de 500 $ ou plus.Ces investissements témoignent de la place centrale de Java dans le développement d’applications d’entreprise : « Conjointement, ces chiffres envoient un message fort selon lequel Java est là pour rester au cœur des applications d’entreprise. Le fait que les entreprises soient très profondément ancrées dans les grandes applications Java continuera d’être un moteur du recrutement de développeurs Java dans l’ensemble de l’écosystème des développeurs ».Le rapport met également en évidence l’importance croissante du cloud dans l’écosystème Java. Seuls 13% des répondants ont déclaré ne pas utiliser de fournisseurs de cloud, ce qui démontre la nécessité du cloud pour maintenir l’agilité dans l’environnement commercial actuel1. Cependant, l’investissement dans le cloud n’est judicieux que si les outils et les processus peuvent fonctionner à la vitesse du cloud, nécessitant ainsi une boucle DevOps rapide et itérative.Il n'est pas surprenant qu'AWS (Amazon Web Services) soit de loin le fournisseur de cloud le plus populaire, représentant 31 % des personnes interrogées. Mais ce qui ressort, c'est que le nombre de personnes interrogées déclarant ne recourir à aucun fournisseur de cloud est tombé à 13 % contre 21 % en 2023. Les personnes interrogées pouvaient sélectionner plusieurs fournisseurs, avec Microsoft Azure (18 %) et Google Cloud Plateform (11 %) complétant le « Big Three » des fournisseurs de cloud.Cependant, plus intéressante que celle des principaux fournisseurs de cloud est la popularité des plates-formes cloud secondaires telles qu'Alibaba Cloud (8 %), IBM Cloud (8 %), Oracle Cloud Platform (7 %) et SAP Cloud Platform (5 %). Collectivement, ils se classent plus haut que tous, à l'exception d'AWS, et occupent des rôles spécialisés dans les environnements multi-cloud des entreprises.Après des années de tendance à la hausse, les taux d’adoption des microservices étaient largement inchangés. Alors que plus de la moitié des personnes interrogées utilisent des microservices, une partie importante utilise des environnements monolithiques ou monolithiques modulaires.Les réponses à l'enquête montrent que la plupart des entreprises ont soit entièrement migré vers les microservices (42 %), soit sont en train de migrer activement vers les microservices (45 %). 11 % supplémentaires étaient actuellement en phase de planification et 2 % avaient abandonné les microservices.Ce qui est surprenant, c'est le nombre de microservices que les personnes interrogées ont déclaré utiliser dans leurs applications, avec 18 % utilisant 11 à 20 microservices et 23 % utilisant plus de 21 microservices. Les données d'une année sur l'autre comparant les 4 dernières années révèlent des informations supplémentaires, le nombre de personnes interrogées utilisant 11 microservices ou plus passant de 16 % en 2021 à 41 % en 2024.Enfin, le rapport souligne l’importance des équipes dédiées à la productivité des développeurs. Ces équipes, présentes dans 42% des cas, sont chargées d’explorer des solutions et de tester des flux de travail pour permettre aux développeurs de se concentrer sur la rédaction de code. Cette approche semble porter ses fruits, car les environnements de développement deviennent de plus en plus complexes.« Ces équipes étudient des solutions et testent des flux de travail afin que les développeurs puissent se concentrer sur l'écriture du code - et portent leurs fruits à mesure que les environnements de développement deviennent de plus en plus complexes », a déclaré Cope, ajoutant qu'il s'attend à ce que le nombre de ces équipes monte en flèche.Le rapport de productivité des développeurs Java de 2024 offre une perspective précieuse sur les tendances actuelles et futures de Java. Il fournit des repères clairs sur les défis et les opportunités qui attendent les développeurs Java, ainsi que des insights sur la manière dont les entreprises innovantes peuvent tirer parti de ces tendances pour obtenir un avantage concurrentiel.Source : Java Developper Productivity Report 2024 Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ou non ? Dans quelle mesure ?Êtes-vous un développeur Java ? Si oui, quels EDI utilisez-vous ? Avec quelles versions de Java ?Comment votre entreprise s’adapte-t-elle aux tendances actuelles en matière de développement Java ?Quelles stratégies votre équipe utilise-t-elle pour améliorer la productivité des développeurs ?En quoi l’adoption du cloud a-t-elle transformé votre processus de développement ?