Oracle annonce la disponibilité générale de l'extension Oracle Java Platform pour Visual Studio Code

Java dispose d'excellents IDE spécialisés, sur lesquels s'appuient de nombreuses grandes entreprises et des professions dédiées à Java, mais un grand nombre de développeurs Java utilisent VS Code, en particulier parmi les étudiants qui apprennent Java et les personnes qui utilisent d'autres langages en plus de Java. Oracle veux que les programmeurs Java aient une bonne expérience dans leur IDE préféré.Au cœur d'une extension VS Code supportant un langage de programmation se trouve un serveur de langage : un backend qui gère les outils du langage et communique avec l'IDE en utilisant le protocole du serveur de langage. Le serveur de langage Java est une version allégée de celui développé dans le projet Apache Netbeans, et il est basé sur le compilateur javac du JDK OpenJDK pour l'édition et la compilation de code et sur l'interface de débogage du JDK OpenJDK pour le débogage. Cela permet à Oracle d'offrir le support de l'IDE VS Code pour les nouvelles fonctionnalités du JDK dès qu'elles sont introduites, même pendant l'accès anticipé du JDK. À cet effet, l'extension VS Code d'Oracle prendra en charge les versions actuelles du JDK ainsi que la prochaine version du JDK.Le serveur de langage continuera à être développé dans le cadre du projet Apache NetBeans, et Oracle continuera à contribuer à ce projet comme ils l'ont fait depuis que qu'ils ont apporté NetBeans à la Apache Software Foundation, mais l'extension VS Code (la partie client) sera développée dans un projet open source distinct.La version initiale offre de nombreuses fonctionnalités, notamment une vue du projet, l'auto-complétion, la mise en évidence des erreurs, le saut à la définition, certaines formes de refactoring automatisé, JavaDoc-on-hover, la prise en charge du débogage, la prise en charge des tests unitaires pour JUnit, et la prise en charge des projets Gradle et Maven.Source : Oracle Quel est votre avis sur cette annonce ?