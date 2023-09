Permettant l'apprentissage simplifié de Java pour les débutants et augmentant la flexibilité avec des modèles et des variables

Apprentissage simplifié de Java pour les débutants : Avec la prévisualisation des classes sans nom et des méthodes principales d'instance, le chemin des novices pour commencer leur voyage en Java devient plus facile. Ce changement ouvre la voie à une transition transparente entre la programmation Java de base et la programmation Java avancée, garantissant aux apprenants une expérience progressive et intuitive. Cela ouvre des opportunités pour intégrer une expérience de codage simplifiée des fonctions sans serveur dans des services comme Azure Functions.



Augmenter la flexibilité avec des modèles et des variables : Introduction de la prévisualisation des modèles et variables sans nom. Désignés par un trait de soulignement _, ces motifs et variables renforcent les capacités de correspondance et d'initialisation de Java.



Amélioration des performances des applications avec Generational ZGC : L'amélioration Generational ZGC se concentre sur l'optimisation des performances, la réduction des risques de blocage de l'allocation, la réduction de la surcharge de la mémoire de tas et la réduction de la surcharge de l'unité centrale de collecte des ordures. Tout cela sans compromettre le débit.



Déconstruction des valeurs d'enregistrement avec des modèles d'enregistrement : Après avoir été affinés dans les JDK 19 et 20, les motifs d'enregistrement du JDK 21 permettent une navigation dans les données et un mécanisme de traitement plus riches et plus expressifs, qui évoluent en même temps que la correspondance des motifs pour les expressions et les instructions de commutation.



Amélioration des requêtes de données grâce à la recherche de motifs pour Switch : Cette fonctionnalité, qui fait son apparition définitive dans le JDK 21, élargit les capacités des expressions et des instructions switch, ce qui permet d'obtenir un mécanisme d'interrogation orienté données plus sûr, plus expressif et plus concis.



Révélation de la puissance des threads virtuels : Finalisés dans le JDK 21, les threads virtuels redéfinissent les applications concurrentes à haut débit. Offrant une intégration presque transparente avec l'API lang.Thread et garantissant une évolutivité optimale, cette fonctionnalité est prête à révolutionner la programmation concurrente.



Collections séquencées - combler les lacunes : Avec l'introduction des collections séquencées, le JDK 21 comble les lacunes du cadre des collections de Java, en offrant une approche plus unifiée et rationalisée de la gestion des collections.



Redéfinir les chaînes avec les modèles de chaînes : La prévisualisation des modèles de chaînes crée une synergie entre le texte littéral et les calculs en cours d'exécution. Cette fonctionnalité vise à améliorer la lisibilité, la sécurité, la flexibilité et la simplification, en particulier lorsque l'on travaille avec des chaînes de caractères dérivées de langages autres que Java.

Rejoignez-nous pour aborder ce nouveau chapitre du développement Java, où l'innovation rencontre la fonctionnalité, et où nous nous engageons à faire en sorte que Java reste un choix solide pour les développeurs du monde entier. Et si vous pouvez nous voir à Devoxx Belgium 2023 la semaine prochaine, consultez notre article Pioneering the Future of Java with Intelligent Apps (Pionnier de l'avenir de Java avec des applications intelligentes).



Java 21 est arrivé juste au moment où l'automne commence dans l'hémisphère nord et où le printemps démarre dans l'hémisphère sud. Les développeurs Spring comme Josh Long sont donc très enthousiastes à l'idée que Spring Boot 3.2 prenne en charge les fonctionnalités de Java 21. De nombreux autres frameworks et bibliothèques publieront bientôt leurs versions compatibles avec le JDK 21.Voici quelques-unes des fonctionnalités de Java 21 enthousiasmant, à la fois en termes d'API, de fonctionnalités linguistiques et de capacités de la JVM HotSpot fournies par l'implémentation de référence OpenJDK :Par ailleurs, Microsoft souhaite mettre en avant la nouvelle version 0.2.9 du Semantic Kernel for Java. Annoncée en juillet, cette bibliothèque renforcera les applications Java et servira d'atout précieux aux développeurs pour améliorer les capacités de nouvelles applications et existantes avec une intelligence accrue grâce à l'intégration facile et idiomatique des LLM et de l'IA.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?