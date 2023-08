Sortie de Spring Framework 6.1 avec une compatibilité améliorée avec Virtual Threads et JDK 21

Cette dernière version présente une compatibilité générale avec les threads virtuels et le JDK 21, ce dernier ayant été publié pas plus tard qu'hier.La mise à jour 6.1 du Spring Framework introduit également des options de configuration pour les threads virtuels. Cela s'ajoute à la prise en charge de la validation des méthodes intégrées pour les paramètres des méthodes de contrôleur avec les annotations @Constraint, une fonctionnalité disponible à la fois pour Spring MVC et WebFlux.La nouvelle version comprend également une foule d'autres améliorations et corrections de bogues, ce qui améliore encore la fonctionnalité et la fiabilité du cadre Java.Source : Github Que pensez-vous de Spring Framework 6.1 ?