Contrôles HTML personnalisés

Services web RESTful

Architecture Microservices

Authentification intégrée

Intégration de l'API SQL

Capacités de reporting robustes

À propos

Kiss prend en charge une application entière, c'est-à-dire à la fois le front-end et le back-end.

Kiss est orienté vers les applications commerciales ou les portails plutôt que vers les sites d'information grand public.

Kiss met l'accent sur l'approche KISS (Keep It Simple...). C'est pourquoi l'apprentissage et l'utilisation de Kiss sont beaucoup plus simples que ceux d'autres environnements.

Fonctionnalités

Kiss est un logiciel libre, qui peut être utilisé librement à des fins commerciales et qui peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://github.com/blakemcbride/Kiss. Kiss est construit sur Java, HTML, JavaScript et SQL. Le front-end et le back-end communiquent par le biais de services REST sans état. Le back-end est conçu avec des micro-services. Cela signifie que les services back-end peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés sur un système en cours d'exécution ! Le code du front-end peut également être ajouté, modifié ou supprimé sur un système en cours d'exécution, sans reconstruction ni redémarrage. Le back-end traite les appels REST de manière asynchrone avec un ensemble défini de threads de travail afin de prendre en charge les charges lourdes et les débits élevés. Contrôle du cache du navigateur - maximiser la valeur du cache du navigateur tout en étant capable de modifier le code. L'utilisateur n'a jamais besoin de vider son cache ! Composants HTML - créez vos propres balises HTML qui encapsulent n'importe quelle quantité de code dans une simple balise HTML qui peut être réutilisée n'importe où. Kiss est livré avec un ensemble riche de composants personnalisés orientés entreprises, avec une interface cohérente. Le code back-end peut être écrit en Groovy, Java ou Lisp. D'autres langages suivront. L'ajout d'un service web revient à déposer un simple fichier. Pas de connexion ni de configuration. Les services web se résument à quelques lignes de code. Le code frontal est écrit en HTML, CSS et JavaScript. Pas de processus de construction complexe. L'authentification des utilisateurs est intégrée. Puissante bibliothèque d'accès SQL prenant en charge PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL et SQLite. D'autres frameworks frontaux tels que React ou AngularJS peuvent être utilisés à la place du front-end Kiss. Les applications peuvent être servies par des serveurs Linux, BSD, Microsoft ou Solaris. Utilisées en conjonction avec Electron, les applications de bureau peuvent être créées et être portables entre Windows, Mac et Linux. Avec toutes ces caractéristiques, Kiss offre un environnement RAD sans précédent qui permet de réduire le temps de développement et le temps de support, d'assurer un traitement efficace et de supporter des charges importantes.

Echantillons

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

class MyWebService { void myWebMethod ( JSONObject injson, JSONObject outjson ) { int num1 = injson.getInt ( "num1" ) ; int num2 = injson.getInt ( "num2" ) ; outjson.put ( "result" , num1 + num2 ) ; } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

const data = { num1 : 22 , num2 : 11 } ; const res = await Server.call ( "services/MyWebService" , "myWebMethod" , data ) ; if ( res._Success ) { let result = res.result ; //... }

Kiss est livré avec une puissante bibliothèque permettant d'accéder aux bases de données SQL. Cette API offre les avantages suivants :

Mise en pool automatique des connexions et des instructions

API beaucoup plus simple que le JDBC

Gestion des arguments paramétrés

Génération automatique de SQL pour les ajouts, les modifications et les suppressions d'un seul enregistrement

Gestion automatique des cas d'interférence du curseur sur les requêtes imbriquées

Prise en charge des transactions prête à l'emploi

Prise en charge de la pagination

<body>

GET

Fonctionnalités principales :Kiss utilise des microservices, ce qui permet aux développeurs de travailler sur un système en cours d'exécution sans avoir à reconstruire, redéployer ou redémarrer le serveur... Les systèmes de production peuvent être mis à jour sans interruption de service.Avec un succès prouvé dans les applications commerciales, Kiss v2.0 est prêt pour le prime time. Il ne s'agit pas d'une version bêta, mais d'une solution fiable pour vos besoins en matière de développement web.Le framework Kiss se distingue des nombreux autres outils de développement par les points suivants :Kiss se présente sous la forme d'une application web complète, fonctionnelle et déployable, qui peut être modifiée (en cours d'exécution) pour répondre aux exigences de votre application. Kiss inclut le back-end et le front-end déjà configurés, communicants et opérationnels. Le développement s'effectue sur un système opérant sans reconstruction ni redéploiement. Le temps de développement est considérablement réduit grâce à l'architecture micro-service et aux outils de développement avancés. Lorsqu'il est prêt, le déploiement s'effectue en déposant un seul fichier en place.KISS est écrit en Java, HTML et JavaScript purs. Votre code frontal est écrit en HTML/CSS/JavaScript. Votre code back-end est écrit dans n'importe quelle combinaison de Java, Groovy ou Common Lisp.Veuillez noter que, bien que Kiss ait divers composants d'interface utilisateur (UI) et qu'il ait quelques chevauchements avec d'autres frameworks d'UI, Kiss n'est pas focalisé sur un framework d'UI et n'essaie pas de concurrencer des frameworks d'UI tels que React, Angular, et d'autres. En fait, Kiss peut être utilisé, et a été utilisé, en conjonction avec ces frameworks. Kiss fournit une solution plus large aux problèmes qui tournent autour du développement d'applications web professionnelles.Par exemple, le fichier suivant est situé dans le répertoire desNotez que les services web peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés sur un système en cours d'exécution. Aucun enregistrement ou configuration n'est nécessaire ! Les modifications prennent effet immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le serveur, de le reconstruire, de le redéployer et de le redémarrer. Cela permet d'accélérer considérablement le temps de développement. Vous pouvez également effectuer ces changements sur un système de production en cours d'exécution sans perturber les utilisateurs existants. Enfin, tous les services sont entièrement compilés par le système et fonctionnent à pleine vitesse.L'exemple suivant utilise le service web défini ci-dessus.L'authentification complète et la gestion des erreurs se font automatiquement. (L'utilisateur doit d'abord se connecter.)L'interface KISS est livrée avec une variété de balises HTML intégrées personnalisées pour faciliter le développement d'applications, telles que la case à cocher, la saisie de date, la liste déroulante, le téléchargement de fichiers, la list-box, la saisie numérique, l'image, la fenêtre popup, le bouton-poussoir, le bouton-radio, la saisie de texte, la saisie de l'heure. Nombre d'entre eux sont des versions améliorées de ce que le HTML fournit déjà, tandis que d'autres sont des ajouts à la fonctionnalité standard du HTML. Tous sont conçus pour être des contrôles complets de type professionnel.Les développeurs peuvent utiliser n'importe laquelle des balises fournies et peuvent également définir leurs propres balises. Les balises personnalisées peuvent encapsuler n'importe quelle quantité de code HTML, CSS et JavaScript et peuvent être réutilisées à n'importe quel endroit.Kiss prend également en charge les composants sans balises qui peuvent encapsuler des fonctionnalités arbitraires, y compris des fenêtres contextuelles.Les applications Kiss sont des applications à page unique dans le sens où il y a une seule baliseet toutes les autres pages sont essentiellement placées dans cette balise sur une seule page. Cependant, Kiss n'est pas une application à page unique dans le sens où l'application entière est chargée avec une seule requête. Cela n'a pas de sens pour une grande application commerciale dans laquelle il peut y avoir plusieurs centaines de pages. Kiss charge les pages au fur et à mesure de leur utilisation et, à l'exception du cache du navigateur, les élimine dès qu'une autre page est chargée.Source : Framework Kiss Que pensez-vous du framework Kiss ? Quelles fonctionnalités trouvez-vous intéressantes ?Seriez-vous prêts à utiliser cet outil lors de vos projets de développement ?Comment évaluez-vous cette version de Kiss par rapport aux autres frameworks full-stack open source ?