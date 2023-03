Scoped values : Cette API permet de partager des données immuables au sein d'un même thread ou entre plusieurs threads. Ces valeurs sont préférables aux variables locales aux threads, en particulier quand on utilise un grand nombre de threads virtuels. Scope Value permet de partager des données de manière sûre et efficace entre les composants d'un grand programme sans recourir aux arguments de méthode.

Cette API vient simplifier la programmation multithread et traite plusieurs tâches exécutées dans différents threads comme une seule unité de travail. La gestion et l'annulation des erreurs sont rationalisées, ce qui améliore la fiabilité et l'observabilité. Le seul changement depuis son incubation dans le JDK 19 est que StructuredTaskScope a été mis à jour pour prendre en charge l'héritage des Scoped Values par les threads créés dans la portée d'une tâche. Correspondance de modèles pour les expressions et déclarations switch : La fonctionnalité permet l'expression concise et sûre de requêtes complexes orientées données. Elle pourra évoluer en continu avec les Record Patterns, ce qui permettra des améliorations continues basées sur l'expérience et le feedback. Parmi les principales modifications apportées au Pattern matching for switch , on peut citer une grammaire simplifiée pour les étiquettes de switch et la prise en charge de l'inférence des arguments de type pour les generic patterns et les record patterns dans les déclarations et expressions de switch . De plus, un switch exhaustif sur une classe enum provoque désormais une MatchException plutôt qu'une IncompatibleClassChangeError si aucune étiquette de switch ne s'applique au moment de l'exécution.

Java 20, statistiques



Problèmes résolus dans JDK 11 - JDK 20 par organisation

En clair

Plus tôt ce mois-ci, Oracle a annoncé la disponibilité générale de Java 20 (ou JDK 20). Parmi les principales fonctionnalités de JDK 20, nous pouvons citer :Dans un billet de blog, Oracle a déclaré : « Comme nous l'avons fait avec les versions précédentes, avec Java 20, nous célébrons les contributions de nombreuses personnes et organisations de la communauté OpenJDK - nous construisons tous Java, ensemble ! »Le taux de changement au fil du temps dans les versions du JDK est resté largement constant pendant des années, mais sous la cadence de six mois, le rythme auquel les fonctionnalités et les améliorations prêtes pour la production sont livrées a fortement augmenté.Au lieu de créer des dizaines de milliers de correctifs et de fournir près d'une centaine de JEP (propositions d'amélioration du JDK) toutes les quelques années, comme nous l'avons fait avec les versions majeures d'antan, les améliorations sont fournies dans des versions de fonctionnalités plus légères selon un calendrier de six mois plus gérable et prévisible. Les changements vont de nouvelles fonctionnalités importantes à de petites améliorations en passant par la maintenance de routine, les corrections de bogues et les améliorations de la documentation. Chaque modification est représentée dans un seul commit pour un seul problème dans le système de bogues JDK.Sur les 21 604 problèmes JIRA marqués comme résolus dans Java 11 à Java 20 au moment de leur disponibilité générale, 15 420 ont été résolus par des personnes travaillant pour Oracle tandis que 6 184 ont été apportés par des développeurs individuels et des développeurs travaillant pour d'autres organisations. En parcourant les problèmes et en rassemblant les données d'organisation des cessionnaires, on obtient le tableau suivant des organisations parrainant le développement de contributions en Java*:Dans Java 20, sur les 2 314 problèmes JIRA marqués comme corrigés, 1 595 ont été résolus par Oracle, tandis que 719 ont été apportés par d'autres membres de la communauté Java. Oracle tient à remercier les développeurs travaillant pour des organisations telles qu'Alibaba, Amazon, ARM, Google, Huawei, IBM, Intel, ISCAS, Red Hat, SAP et Tencent pour leurs contributions notables. Nous sommes également reconnaissants de voir les contributions de petites organisations telles que Bellsoft et Loongson, ainsi que de développeurs indépendants qui ont collectivement contribué à 7*% des correctifs de Java 20.Nous sommes également reconnaissants aux nombreux développeurs expérimentés qui ont examiné les modifications proposées, aux premiers utilisateurs qui ont essayé les versions à accès anticipé et signalé des problèmes, et aux professionnels dévoués qui ont fourni des commentaires sur les listes de diffusion OpenJDK.Le deuxième contributeur le plus important depuis 2018 est Red Hat, selon les statistiques, suivi des indépendants, puis de SAP. Dans les statistiques du JDK 20, les indépendants sont légèrement en avance sur Red Hat, avec SAP toujours à la quatrième place.Il s'agit d'une mesure quelque peu grossière, car plusieurs personnes de différentes organisations peuvent contribuer à un problème ; mais cela ne montre rien d'autre qu'Oracle qui consacre beaucoup de ressources à Java, qu'il décrit comme le « langage de programmation n1 pour les tendances technologiques d'aujourd'hui ». C'est peut-être une exagération, puisque la plupart des enquêtes le placent derrière JavaScript et Python, mais si le contexte est celui des applications d'entreprise, cela reste extrêmement important.L'une des raisons de l'accent mis sur les correctifs peut être qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans JDK 20, à moins que vous ne comptiez les Preview mis à jour. Les grosses fonctionnalités qu'attendent les développeurs, comme les threads virtuels (Project Loom), ou le remplacement de JNI Java Native Interface (Project Panama), ne sont pas encore définitives. La correspondance de modèles (Project Amber) a également un aperçu mis à jour. Scoped Values, qui fait partie du projet Loom, apparaît pour la première fois dans le JDK en tant « qu'incubateur », la première étape d'une nouvelle fonctionnalité majeure.Peu importe qu'il s'agisse d'une version légère pour les fonctionnalités, car il ne s'agit pas d'une version de support à long terme (LTS), d'ailleurs elle sera remplacée dans six mois par JDK 21, qui sera une version LTS. La cadence des versions LTS est maintenant de deux ans.La sortie du JDK 20 s'accompagne de nouvelles versions d'autres implémentations d'OpenJDK. Amazon a publié Corretto 20 et a déclaré que « les points forts d'OpenJDK 20 incluent une deuxième Preivew des Record Patterns, qui sont utilisés pour travailler plus facilement avec des objets basés sur des enregistrements ».Source : Inside Java Quelle lecture faites-vous de ces statistiques ?Comment pouvez-vous les interpréter ?Que pensez-vous du fait que ça soit Oracle qui les publient ?Ces statistiques gagneraient-elles à être plus étayées ?Ce format favorise-t-il Oracle ? Dans quelle mesure ?