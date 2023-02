Envoyé par Oracle Envoyé par Employé pour Java SE Universal Subscription : est défini comme (i) tous vos employés à temps plein, à temps partiel, temporaires, et (ii) tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants et consultants qui soutiennent vos opérations commerciales internes. La quantité de licences requises est déterminée par le nombre d'Employés et pas seulement par le nombre réel d'employés qui utilisent les Logiciels. Pour ces licences Java SE Universal Subscription, la quantité de licence achetée doit, au minimum, être égale au nombre d'Employés à la date d'effet de votre commande. Dans le cadre de cette métrique d'employé pour les programmes d'abonnement universel Java SE, vous ne pouvez installer et/ou exécuter le(s) programme(s) d'abonnement universel Java SE que sur un maximum de 50 000 processeurs, si votre utilisation dépasse 50 000 processeurs, à l'exclusion des processeurs installés et/ ou s'exécutant sur des ordinateurs de bureau et portables, vous devez obtenir une licence supplémentaire auprès d'Oracle.

Gartner : le nouveau modèle d'abonnement Java d'Oracle coûtera beaucoup plus cher

Les experts réagissent à la nouvelle tarification Java d'Oracle

Depuis le 23 janvier 2023, Oracle a remplacé les abonnements Oracle Java SE couramment achetés par les clients par un nouvel abonnement Oracle Java SE Universal.Oracle décrit l'abonnement Java SE Universal comme étant : « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud. L'abonnement donne accès à des mises à jour de performances, de stabilité et de sécurité testées et certifiées pour Java SE, directement depuis Oracle. Il comprend également l'accès à My Oracle Support (MOS) 24h/24 et 7j/7, une prise en charge en 27 langues, des fonctionnalités de gestion, de surveillance et de déploiement de Java SE 8 Desktop, entre autres avantages ».« Les clients des anciens produits d'abonnement Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d'origine et peuvent renouveler selon leurs conditions et mesures existantes », a déclaré Oracle. Son annonce est accompagnée d'une liste de prix, qui montre que la principale différence entre le nouveau et l'ancien modèle est que Java sera concédé sous licence par employé, plutôt que par utilisateur ou par processeur, comme l'ancien modèle le permettait.Alors que l'abonnement précédent était concédé sous licence de deux manières différentes selon que le logiciel était utilisé sur un serveur ou sur un ordinateur de bureau (ordinateur personnel), le nouvel abonnement universel a de nouvelles conditions d'utilisation. Notez que ces conditions diffèrent des conditions précédentes d'Oracle "Employé" et sont les suivantes :En clair, les nouvelles conditions exigent que les clients achètent désormais suffisamment d'abonnements en fonction du nombre total d'employés du client, qu'ils utilisent/exploitent le logiciel directement, indirectement ou pas du tout. Un client avec un petit nombre d'installations et un nombre élevé d'employés pourrait voir des factures de plusieurs millions de dollars par an.À titre d'exemple, un client comptant 20 000 employés utilisant JAVA SE à quelque titre que ce soit dans le cadre des nouvelles conditions d'abonnement devra acheter des abonnements universels JAVA SE pour l'ensemble des 20 000 employés, à un tarif mensuel de 6,75 $, soit un total de 1,62 million de dollars par an.En outre, il est nécessaire d'octroyer une licence aux employés, agents, sous-traitants et travailleurs temporaires de tiers qui prennent en charge les opérations commerciales internes des clients, ce qui nécessitera un examen plus approfondi et peut-être d'augmenter considérablement le nombre.Pour les nouveaux clients, ce dernier modèle s'appliquera immédiatement et pour les clients existants, ce modèle pourrait s'appliquer lors du prochain renouvellement. Bien qu'Oracle puisse signaler que les clients existants pourraient être en mesure de renouveler selon les conditions précédentes, cela ne doit pas être considéré comme une garantie. Les coûts initiaux publiés pour le modèle sont les suivants :Lors de l'examen des déploiements de serveurs, les exigences relatives au nombre de processeurs (processeurs définis par Oracle) sont toujours requises, bien que peut-être moins soulignées, car en accordant une licence à tous les employés, les clients reçoivent une subvention allant jusqu'à 50 000 installations de processeur sans frais supplémentaires (des frais supplémentaires s'appliqueront aux clients avec des exigences de processeur plus élevées). Ces préoccupations précédentes des clients concernant les environnements virtualisés pourraient probablement toujours s'appliquer aux clients lors du calcul de cette limite, notant que la subvention de 50 000 processeurs est toujours régie et définie par les mêmes termes et définitions qui se sont révélés difficiles pour certains clients auparavant.Gartner avertit qu'Oracle « cible activement les organisations » sur la conformité Java suite à l'introduction de nouvelles conditions contractuelles pour le code.Dans un document de recherche, le cabinet a déclaré que les clients Oracle existants et ceux qui n'avaient pas de produits Oracle étaient ciblés par Big Red après que le fournisseur de logiciels et de matériel a introduit le nouvel abonnement universel Java SE.« Le coût de l'abonnement universel Java SE peut être plus élevé que celui de l'ancien abonnement Java SE et de l'abonnement Java SE Desktop en raison de l'impact de la métrique des employés », indique le rapport. Le passage à la métrique des employés pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les entreprises, car le nouvel abonnement Java SE Universal nécessite une licence pour tous les employés d'une organisation, qu'ils utilisent ou non Oracle, explique le rapport.Oracle compte également tous les employés, sous-traitants et agents temporaires dans le cadre de la métrique des employés.Oracle suit la métrique des employés dans les modèles de licence, même pour d'autres produits, notamment les applications E-Business Suite, PeopleSoft et Fusion Cloud telles que HCM (gestion du capital humain).La société d'études de marché s'attend à ce qu'Oracle poursuive vigoureusement la conformité des licences.« Selon les interactions avec les clients de Gartner, Oracle cible activement les organisations - à la fois les clients Oracle existants et ceux qui n'ont pas de produits Oracle - sur la conformité Java, et déploie son équipe mondiale de licences Java pour faire respecter la conformité », indique le rapport.Gartner a convenu qu'Oracle « a l'habitude de modifier les offres et les métriques dans l'ensemble de son portefeuille de produits et ne permet généralement pas le renouvellement à long terme et/ou les modifications des offres héritées ».Pour l'année civile 2022, 52% des interactions liées à la conformité et à l'audit des logiciels Oracle se sont concentrées sur Oracle Java, selon Gartner.On ne sait pas à quoi les entreprises qui utilisent l'abonnement hérité de Java peuvent s'attendre en termes de frais de renouvellement et de délai de renouvellement, a ajouté la société d'études de marché.« Alors qu'Oracle déclare que le nouvel abonnement universel Java SE supprimera le besoin de compter les postes de travail et les serveurs, il n'est pas encore clair si le ciblage de la conformité diminuera. Compte tenu de l'étendue de la mesure des employés, les responsables de la gestion des achats, des produits et des fournisseurs peuvent avoir besoin de justifier le nombre d'employés auprès d'Oracle, tout comme ils ont été tenus de justifier les quantités d'utilisateurs nommés Plus/Desktop », a déclaré Gartner dans une note de recherche.Gartner a également déclaré que si les 50 000 processeurs impliqués dans les nouvelles conditions de licence « semblent généreux », il n'est pas encore clair si l'utilisation par Oracle de la politique de partitionnement d'Oracle pour appliquer les exigences de licence dans les environnements partitionnés et virtualisés prend fin.« Oracle a mis l'accent sur les taux de croissance élevés de Java, et Gartner pense qu'il s'agit d'une incitation à la monétisation continue de la conformité Java », a déclaré Gartner.Dans les calculs de Gartner sur le coût des changements de licence Java, les pires scénarios voient les coûts plus que doubler, tandis que le meilleur des cas pourrait voir les coûts chuter de 94 %.Malgré la promesse d'Oracle d'un modèle de tarification à faible coût, les experts s'attendent à ce que le prix d'Oracle Java augmente dans la grande majorité des situations. Wayne Federico, COO et vice-président des services techniques chez Miro Consulting, déclare :« Je dirais que la plupart des situations auxquelles je peux penser, ça va être plus cher. Et dans de nombreux cas, cela pourrait être beaucoup plus cher ».Ian Hill, directeur de l'information et de la cybersécurité chez Upp, explique :« Étant donné que Java est en principe open source, depuis qu'Oracle a acquis Sun Microsystems en 2010, il était toujours à prévoir qu'ils trouveraient un moyen de contourner l'obstacle de l'open source et de commercialiser pleinement Java et de maximiser son potentiel de profit grâce à ce que certains pourraient qualifier de forme de rançongiciel légalisé. Après tout, dans la poursuite du profit, les clients ne sont qu'un inconvénient nécessaire.*»Oracle échange un problème client contre un nouveau. Il ne comptera plus les instances Java de chaque client, mais il remplace ce processus par un nouveau modèle de tarification plus coûteux et injuste.Craig Guarente, fondateur et PDG, Palisade Compliance, déclare :« Dans le cadre du modèle de licence précédent, les clients se battaient constamment avec Oracle au sujet des implémentations Java dans les environnements VMWare. Comment compter et mesurer était en question et cela a entraîné des retards importants dans les accords Java d'Oracle. Le nouveau modèle remplace ce problème par le nouveau problème d'avoir à acheter des licencier Java à des personnes qui ne l'utilisent jamais. De plus, compte tenu de notre analyse de plus d'une douzaine de contrats Java actifs, Palisade voit les frais Oracle augmenter de 2x à 10x ! »Nathan Biggs, PDG, House of Brick :« Indépendamment de vos utilisateurs Java ou de l'empreinte de votre serveur, vous devez désormais compter chaque employé, sous-traitant, consultant et agent pour déterminer votre facture d'abonnement Java. Vous êtes potentiellement redevable d'une augmentation massive des frais d'abonnement qui peut avoir très peu d'avantages pour votre exploitation.*»Craig Guarente, fondateur et PDG, Palisade Compliance :«*Les représentants d'Oracle ne cherchent plus à savoir quelle est la taille de l'environnement d'un client ou si ce client utilise VMware. Maintenant, ces mêmes vendeurs indiquent simplement combien de fois les clients ont téléchargé Java à partir du site Web d'Oracle et combien d'employés les clients ont sur la base d'informations publiques ».En liant le coût au nombre d'employés, Oracle passe d'une approche logique de paiement pour ce que vous utilisez à une approche qui n'a aucun sens.Kjetil Nordal, directeur mondial des ventes et des alliances Oracle, Crayon :« Si cela se passe comme il semble, il s'agit d'une escalade significative des efforts de licence Java. Selon ces règles, une entreprise de 10 000 employés avec une seule (1) installation Java sous licence serait confrontée à des frais annuels d'environ 1 million de dollars ».Fredrik Filipsson, expert Oracle Licensing Cloud, conformité des réparations« Cela signifie que si vous êtes une organisation de 10 000 employés et que vous n'avez que 1 000 utilisateurs qui ont besoin de Java. Vous ne pouvez pas acheter les 1 000 utilisateurs uniquement, mais vous devez calculer le nombre correct à l'aide de la définition. Le résultat final [est] que [vous] devrez acheter au moins 10 000 licences.« Le prix de la licence Java a également été augmenté, par utilisateur. Auparavant, cela coûtait 1,5 $ par utilisateur et par mois. Maintenant, Java est au prix de 8,25 $ par utilisateur. Mais vous n'avez pas besoin de licence pour les processeurs. Mais c'est une augmentation de prix de plus de 700%.« La plupart des organisations auront le choix de payer beaucoup plus que ce qu'elles ont fait pour Java dans le passé ou simplement de désinstaller tout Oracle Java dans leur centre de données ».Faites le calcul. Plus votre organisation est grande, plus il vous en coûtera pour utiliser Oracle Java SE, même si vous n'utilisez pas beaucoup de Java.Pam Fulmer, associée, Groupe de droit tactique :« Désormais, les entreprises qui octroient des licences Java doivent compter "tous vos employés temporaires, à temps plein et à temps partiel" ET "tous les employés à temps plein, à temps partiel et les employés temporaires de vos agents, sous-traitants, sous-traitants et consultants qui prennent en charge vos opérations commerciales internes". Cela signifie que toutes ces personnes doivent être prises en compte pour les licences, même si elles n'utilisent pas de logiciel Java. Le résultat est potentiellement une augmentation massive des prix pour les entreprises utilisant Java SE. Le changement aura un impact particulièrement négatif sur les grandes entreprises comptant de nombreux employés, mais il aura également un effet important sur les entreprises de taille moyenne ».Sources : étude de Gartner, Craig Guarente Que pensez-vous de l'analyse de Gartner ?Que pensez-vous des propos des experts ?