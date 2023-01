Microsoft annonce la dernière version de patch et de mise à jour de sécurité de janvier 2023 pour la version Microsoft d'OpenJDK

Code : Sélectionner tout -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+ReduceAllocationMerges

La distribution Microsoft de Linux CBL-Mariner version 1.0 sera retirée au cours de l'année 2023. Pour cette raison, les images existantes basées sur Mariner de la version Microsoft d'OpenJDK sous les étiquettes 11-mariner et 17-mariner ont déjà été mises à jour vers CBL-Mariner 2.0. Les utilisateurs qui ont besoin de rester sur CBL-Mariner 1.0 en attendant, doivent changer leurs dépendances vers les tags 11-mariner-cm1 et 17-mariner-cm1, sachant que ces images seront finalement abandonnées.

Suite aux conseils de l'équipe CBL-D de Microsoft, nous avons retiré de la liste - bien qu'elle reste disponible pour le moment - les images basées sur CBL-D de la Build Microsoft d'OpenJDK. Ces images ne seront plus mises à jour, et les utilisateurs doivent passer à CBL-Mariner 2.0 dès que possible. Alternativement, les utilisateurs peuvent opter pour les images basées sur Ubuntu.

Vous trouverez ci-dessous les mises à jour habituelles de la communauté OpenJDK en amont :Pour rappel, le code source de nos builds est maintenant disponible sur GitHub pour une inspection plus approfondie : jdk17u et jdk11u Microsoft continue d'expérimenter une analyse d'échappement améliorée. Vous pouvez en savoir plus dans la version d'octobre. Pour activer cette fonctionnalité, les développeurs doivent utiliser les drapeaux JVM suivants :Les images de conteneur AArch64 sont désormais incluses pour les développeurs souhaitant créer ou déployer des applications Java sur du matériel Arm64 et Apple Silicon avec un JDK supporté en natif. Les images seront téléchargées de manière transparente par votre runtime de conteneur, mais si nécessaire, vérifiez le Registre des artefacts Microsoft pour savoir quand les images seront disponibles.Annoncé le 30 juin 2021, les builds Azul Zulu for Azure d'OpenJDK ne sont plus supportés et ne sont plus mis à jour. Les dépôts contenant ces binaires ont été supprimés ou le seront bientôt par Azul Systems. Les utilisateurs sont invités à passer aux binaires Microsoft Build d'OpenJDK pour Java 11 et Java 17, ou à Eclipse Temurin pour Java 8.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?