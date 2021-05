il faut

Scala doit remplacer Java, ça fait dix ans que c'est annoncé.Alorsutiliser Scala, parce que sinon, il ne remplacera jamais Java, d'accord ?Mais Scala pose le problème, justement, de n'être pas interopérable avec Java.Oui, Scala peut appeler du Java facilement.Voici une application volumineuse, écrite en Java sous Spring-boot, avec objets métiers, services, web, des centaines de milliers de lignes de code Java. Elle profiterait peut-être de parcelles de code en Scala, mais c'est compliqué... Attendez, on me souffle : Si, si ! Suffit de faire un stub pour chaque classe, wrapper chaque paramètre et faire gaffe à chaque méthode !On doit passer en Scala, mais il ne sait faire que les trois trucs pour lesquels il a été pensé, et surtout le Big Data. Et même lui, il s'y prend de manière compliquée, pas très lisible et parfois discutable.Oui,est écrit en Scala et l'on est bien heureux de l'utiliser, lui.Mais je suis passé dans deux grandes librairies informatique il y a deux semaines. Savez-vous ce qu'usent à présent tous les ouvrages parlant de Big Data et utilisantBen oui, c'est normal. Il faut un an ou plus pour devenir un bon développeur Scala. Et ensuite, il ne sert à rien. Datavisualisation avec Scala ? MÊME PAS ! Si, si, je vous jure : il n'a! C'est fort, hein ? Mais c'est vrai.Scala, c'est le langage prétentieux, complexe, prompt à réduire le champ d'exercice des applications en leur ôtant des capacités à résoudre des sujets variés, tout en décroissant leur maintenabilité.Java 17, 18 et plus vont rattraper ses rares apports utiles, et il restera dans sa niche.À la niche !