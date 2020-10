Quels tutoriels ou cours Java et Java Web voudriez-vous voir paraître prochainement sur DVP ? Venez vous exprimer 0PARTAGES 2 0 Quels tutoriels ou cours Java voudriez-vous voir paraître prochainement sur DVP ? Chers utilisateurs du langage Java,



Chers utilisateurs du langage Java,Dans un précédent sondage datant de 2014, vous avez exprimé vos besoins en cours et tutoriels sur les technologies pour développer des applications client et serveur qui utilisent le langage Java. Une synthèse sur les trois principaux résultats montre que les tutoriels sur les services web vous intéresseraient en premier lieu, suivi des standards de développement d'application JakartaEE et sur le développement d'application web pour finir.Depuis 2014, l'écosystème autour de Java a beaucoup évolué. Tout d'abord, tous les six mois, une nouvelle version du langage est disponible en apportant son lot de nouveaux mots clés. Ensuite, les architectures microservices ont explosé et permettent le développement d'applications construites avec plusieurs langages adaptés à une fonctionnalité précise. Par exemple, le développement d'application web aujourd'hui s'appuie majoritairement sur les frameworks JavaScript (Angular, React.js et Vue.js) ou le développement de la partie métier peut être développé avec le langage Java ou encore le développement de systèmes de prédiction (TensorFlow ou Pytorch) bâtis et exécutés avec le langage Python.Nous proposons donc une mise à jour de ce sondage afin que vous puissiez indiquer quels tutoriels sont prioritaires à apparaître prochainement sur Developpez.com. Nous avons conservé les mêmes catégories en mettant à jour les technologies utilisées. Avant de choisir, n'oubliez pas qu'il existe déjà un certain nombre d'articles et tutoriels sur Java (voir Java et Java Web ). Donc, si ce que vous souhaitez existe déjà, inutile de le redemander. En revanche, si une documentation ne correspond pas exactement à votre besoin, dites-nous pourquoi.Vous pourriez également préciser lors de vos échanges :Pourquoi ce domaine vous intéresse-t-il ?Pourquoi auriez-vous besoin de ce cours/tutoriel ?Sous quelle forme le voudriez-vous : un cours théorique avec peu d'exemples, un tutoriel pratique avec de nombreux exemples, un exemple complet d'application ?Quels points précis du sujet sélectionné vous posent problème ?Note : ce sondage ne concerne pas les technologies Eclipse, Netbeans et Spring qui possèdent leur propre page de cours.Je souhaite rédiger un article ou un tutoriel : comment faire ?En fait, vous possédez plus que probablement déjà l'essentiel : votre logiciel de traitement de texte préféré. S'il s'agit de votre premier tutoriel, le plus simple est d'envoyer votre proposition à la rédaction Java (java@redaction-developpez.com) afin que nous vous guidions de manière personnelle dans les démarches de rédaction.Bon vote.L'équipe Java