Mise à jour de la feuille de route Java coté client, support commercial de Java SE 8 prolongé jusqu'à décembre 2030, Un billet de Fabrice Bouyé 0PARTAGES Le 11 mai dernier, Oracle a mis à jour sa feuille de route pour Java coté client en ce qui concerne le déploiement (Applet et Java Web Start) ainsi que les technologies interface utilisateur (AWT, Swing et JavaFX).



Parmi les choses annoncées :

Le support commercial ainsi que les mises à jour de Java SE 8 sont prolongées de mars 2025 jusqu’en décembre 2030 ;

Les mises à jour de Java SE 8 sont disponibles indéfiniment pour un usage personnel non-commercial. Précédemment, la date limite de fin de disponibilité était décembre 2020. Oracle s'engage a respecter un délai de 18 mois pour mettre à jour la feuille de route si une nouvelle date de fin de disponibilité est définie ;

Oracle continue de proposer un support commercial pour Java Web Start jusqu'en décembre 2030 via son offre legacy Java SE ou ou lorsque cette technologie est utilisée avec des produits Oracle.

Oracle s'engage à continuer de proposer Java Web Start dans Java SE 8 pour un usage personnel non-commercial tant que les mises à jour continuent à être distribuées pour un tel usage. Cependant, la compagnie encourage les développeurs a migrer qui utilisent cette technologie à migrer vers des solutions plus modernes ;

En 2015, il était annoncé que les Applets étaient supportées dans Java SE 8 jusqu'en mars 2019. De nos jours, les Applet ne sont plus supportées mais continuent de fonctionner sous Windows et reçoivent toujours des mise a jour. Il n'est pas dans les plans d'Oracle de retirer les composants nécessaires à leur fonctionnement dans Internet Explorer 11. Cependant, la compagnie pourra être amenée à le faire avec peu ou pas d'avertissements préliminaires ;

Le support de JavaFX dans JavaSE est prolongée de mars 2022 jusqu’à mars 2025. Oracle rappelle que JavaFX a été porté vers OpenJFX en tant que module indépendant du JDK depuis le JDK 11. La compagnie rappelle également qu'elle continue de piloter et de collaborer activement à l'initiative OpenSource ;

Oracle rappelle également que AWT et Swing sont toujours des technologies core Java pour toutes les versions clientes disponibles ainsi que leur calendrier de support respectif.



Sources :

Java Client Roadmap Update (PDF)

Blog de Donald Smith - Directeur senior de la gestion du produit Le 11 mai dernier, Oracle a mis à jour sa feuille de route pour Java coté client en ce qui concerne le déploiement (Applet et Java Web Start) ainsi que les technologies interface utilisateur (AWT, Swing et JavaFX).Parmi les choses annoncées :Sources : Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Ingénieur Développeur Logiciels H/F ↳ Page Personnel - France - Villeneuve-d'Ascq Développeur back-end ¯\_(ツ)_/¯ ↳ Laou - France - Lyon Paris Acheteur P2I H/F ↳ Cnamts - Ile de France - Paris (75020) Voir plus d'offres