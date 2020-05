Réorganisation des forums des rubriques Java : meilleure visibilité pour poser vos questions sur vos technologies préférées 0PARTAGES 3 0 Bonjour à tous,



Depuis quelques mois, l'équipe Java a procédé à une réorganisation des différents forums de l'ensemble des rubriques Java (Java, Java web, Android, Netbeans, Eclipse et Spring). Nous sommes heureux de vous détailler cette nouvelle organisation depuis cette discussion.



L'organisation précédente des forums commençait à dater et elle ne faisait pas apparaître l'évolution du langage Java. En effet, depuis quelques années, nous avons constaté que l'écosystème Java s'était orienté sur le développement de codes logiciels pour le serveur. Le développement d'interfaces web avec des technologies 100% Java (JSF, Struts) et le développement d'interface pour le bureau (Swing, JavaFX) vous intéressent moins du fait de la diminution des discussions sur nos forums et des nouveaux tutoriels qui ne parlent pas forcément de ces technologies. Par ailleurs, le langage Java évolue et de nouveaux paradigmes sont apparus comme la programmation avec les streams, la programmation réactive (RxJava, Vert.x) ou encore l'utilisation de nouvelles architectures logicielles (microservices).



Nous avons aussi souhaité que la recherche dans les forums se fasse plus directement. Nous avons donc essayé de remonter les technologies les plus utilisées dans les descriptions des forums. L'avantage est de pouvoir effectuer des recherches rapidement via un simple "CTRL+F" depuis le premier niveau des forums => solution simple, mais efficace.



Sans être exhaustif, voici les principales modifications que nous avons apportées :



- un forum "Développement Mobile en Java" qui n'existait pas auparavant. Il embarque le forum Android et les frameworks qui permettent de faire du développement hybride (

- réorganisation et enrichissement de la liste des frameworks Java web (

- réorganisation et enrichissement de la liste des serveurs web (

- déplacement du forum Spring pour l'intégrer dans le forum "Plateformes (Java EE, Jakarta EE, Spring) et Serveurs" (



Cette nouvelle organisation est le travail collaboratif de l'équipe Java, des modérateurs et de membres de Developpez.com. Vous avez été nombreux à nous remonter les soucis, l'absence d'affichage de telle ou telle technologies. Nous vous en remercions.



Si vous avez des commentaires, des envies pour ajouter des technologies sur la description des forums de la rubrique Java, des idées pour continuer à faire évoluer les forums, n'hésitez pas, répondez dans le file de cette discussion.



Bonne navigation sur les forums de la rubrique Java



L'équipe Java Bonjour à tous,Depuis quelques mois, l'équipe Java a procédé à une réorganisation des différents forums de l'ensemble des rubriques Java (Java, Java web, Android, Netbeans, Eclipse et Spring). Nous sommes heureux de vous détailler cette nouvelle organisation depuis cette discussion.L'organisation précédente des forums commençait à dater et elle ne faisait pas apparaître l'évolution du langage Java. En effet, depuis quelques années, nous avons constaté que l'écosystème Java s'était orienté sur le développement de codes logiciels pour le serveur. Le développement d'interfaces web avec des technologies 100% Java (JSF, Struts) et le développement d'interface pour le bureau (Swing, JavaFX) vous intéressent moins du fait de la diminution des discussions sur nos forums et des nouveaux tutoriels qui ne parlent pas forcément de ces technologies. Par ailleurs, le langage Java évolue et de nouveaux paradigmes sont apparus comme la programmation avec les streams, la programmation réactive (RxJava, Vert.x) ou encore l'utilisation de nouvelles architectures logicielles (microservices).Nous avons aussi souhaité que la recherche dans les forums se fasse plus directement. Nous avons donc essayé de remonter les technologies les plus utilisées dans les descriptions des forums. L'avantage est de pouvoir effectuer des recherches rapidement via un simple "CTRL+F" depuis le premier niveau des forums => solution simple, mais efficace.Sans être exhaustif, voici les principales modifications que nous avons apportées :- un forum "Développement Mobile en Java" qui n'existait pas auparavant. Il embarque le forum Android et les frameworks qui permettent de faire du développement hybride ( https://www.developpez.net/forums/f1236/java/developpement-mobile-java/) - réorganisation et enrichissement de la liste des frameworks Java web ( https://www.developpez.net/forums/f1...rameworks-web/ ) ;- réorganisation et enrichissement de la liste des serveurs web ( https://www.developpez.net/forums/f2...-applications/ ) ;- déplacement du forum Spring pour l'intégrer dans le forum "Plateformes (Java EE, Jakarta EE, Spring) et Serveurs" ( https://www.developpez.net/forums/f3...ring-serveurs/ ).Cette nouvelle organisation est le travail collaboratif de l'équipe Java, des modérateurs et de membres de Developpez.com. Vous avez été nombreux à nous remonter les soucis, l'absence d'affichage de telle ou telle technologies. Nous vous en remercions.Si vous avez des commentaires, des envies pour ajouter des technologies sur la description des forums de la rubrique Java, des idées pour continuer à faire évoluer les forums, n'hésitez pas, répondez dans le file de cette discussion.Bonne navigation sur les forums de la rubrique JavaL'équipe Java Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Administrateur BI ↳ APCA - France - Orléans Développeur FullStack (Java/Python, Js, OpenSource, Big-Data...) F/H ↳ ESPRIT-RH - France - 31320 Auzeville Tolosane Intégrateur de production (H/F) ↳ Proservia - France - Lille Voir plus d'offres