Devoxx France revient pour une édition 2020 : la conférence des développeurs passionnés, Du 15 au 17 avril à Paris au Palais des Congrés



Devoxx France, la conférence pour les développeurs, revient à Paris en 2020 pour une 9ème édition avec 75% des présentations en français.



En 2019, la conférence avait reçu plus de 3000 personnes, 62 exposants et 243 orateurs. Pendant 3 jours, Devoxx France avait proposé 103 Conférences d’une heure, 5 Plénières, 16 Universités de 3 heures, 30 Ateliers pratiques de 3 heures, 40 Live coding sessions, 14 Sessions courtes de 15 minutes et 12 BOF.



Devoxx France 2020 se tiendra du 15 au 17 avril au Palais des Congrès. L'équipe Java de la rédaction de Developpez.com sera au rendez-vous et vous fera un petit retour sur l'événement. N'hésitez pas à venir nous parler.



Les inscriptions ouvriront le lundi 2 décembre. Notez bien cette date car les places vont partir très rapidement... Nous aurons d'ailleurs une place à faire gagner à nos lecteurs très prochainement, donc suivez bien l'actualité Java sur Developpez.com pour tenter de gagner cette place pour Devoxx France 2020.



L'équipe Java de Developpez.com



