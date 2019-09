OpenJDK annonce la mise en disponibilité en accès anticipé de jpackage, L'outil en ligne de commande de créations de lanceurs natifs pour Java 0PARTAGES jpackage est défini dans la proposition d’amélioration javafxpackager , un outil introduit par Oracle dans le JDK7 et destiné à créer des lanceurs natifs pour JavaFX. Cet outil était devenu par la suite javapackager dans les JDK 8, 9 et 10 et permettait de créer des lanceurs pour n'importe quel type d'application Java (CLI, Swing).



Les applications ainsi créées contenaient une JVM embarquée ainsi que des lanceurs, installeurs et désinstalleur natifs adaptés au système d'exploitation hôte (exe, msi, pkg, dmg, deb ou encore rpm) et facilitaient l'expérience utilisateur de l'installation et de la désinstallation ou encore des icônes et descriptifs de l'application. Ces paquetages natifs permettaient la prise en charge des signatures numériques natives pour vérifier l’authenticité du paquetage par l'OS ou l'antivirus et facilitaient également la création d'une distribution de l'application compatible sur les magasins en ligne des éditeurs.



Il avait cependant cessé d’évoluer et ne supportait pas les modules. Ne faisant de plus pas partie de l'OpenJD, javapackager avait été retiré des JDK 11 et 12 au profit de jlink un outil supportant les modules et capable de créer une distribution Java restreinte, mais sans support de lanceurs ou installeur natifs, ce qui avait créé un vide dans écosystème Java coté client.



Bien que jpackage fut initialement prévu pour le JDK 13, cette version anticipée est construite sur une version préliminaire du JDK 14. L'outil tiers



